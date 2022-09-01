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«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (04.09.2022)

вчера, 19:01
Локомотив (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «железнодорожников», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Рискнуть на триумф гостей можно по 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.4.

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
Локомотив
Ахмат
ВыигрышВыигрышНичьяПроигрышПроигрыш
- : -
04 сентября 2022, 17:30
воскресенье
ПроигрышПроигрышВыигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.313.413.14
Лига Ставок 2.34 3.45 3.10
Мелбет 2.34 3.62 3.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Локомотив» после провала на старте чемпионата, понемногу начинает добывать победы и подниматься вверх по турнирной таблице. Сейчас команда набрала уже восемь очков и находится на восьмом месте с девятью очками. При этом отрыв от ближайшего соперника составляет целых четыре балла. Чтобы удержать свою позицию и возможно приблизиться к соперникам, «железнодорожникам» нужна победа. В кубке России «Локомотив» проиграл на выезде «Пари НН» (0:2), а в РПЛ разгромил на своем поле «Оренбург» (5:1).

«Ахмат» переживет не лучший отрезок в чемпионате России, ведь достиг всего одной победы в пяти последних турах. Команда является типичным середняком РПЛ и сейчас занимает 10 место с восемью баллами. Тем не менее, у «Локомотива» можно забирать очки, что уже в этом сезоне показало множество команд. В чемпионате «Ахмат» проиграл на своем стадионе «Крыльям Советов» (1:2), а в кубке России оказался сильнее «Оренбурга» (3:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Ахмата» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Локомотив» не знает поражений на своем стадионе уже 11 матчей подряд
  • В пяти личных встречах клубы по два раза одерживали победы при одной ничьей

Прогноз

«Локомотив» возвращается на свой прежний уровень и в этом поединке постарается завладеть преимуществом в самом начале матча. Предполагаем, что «железнодорожники» смогут забрать три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.51 1.86 1.97 1.47 2.72
Лига Ставок 2.75 1.44 1.87 1.90 1.49 2.55
Мелбет 1.98 1.96
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:37
Победа гостей!
Гость
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