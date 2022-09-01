«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (04.09.2022)

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вчера, 19:01

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «железнодорожников», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. Рискнуть на триумф гостей можно по 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Локомотив» после провала на старте чемпионата, понемногу начинает добывать победы и подниматься вверх по турнирной таблице. Сейчас команда набрала уже восемь очков и находится на восьмом месте с девятью очками. При этом отрыв от ближайшего соперника составляет целых четыре балла. Чтобы удержать свою позицию и возможно приблизиться к соперникам, «железнодорожникам» нужна победа. В кубке России «Локомотив» проиграл на выезде «Пари НН» (0:2), а в РПЛ разгромил на своем поле «Оренбург» (5:1).

«Ахмат» переживет не лучший отрезок в чемпионате России, ведь достиг всего одной победы в пяти последних турах. Команда является типичным середняком РПЛ и сейчас занимает 10 место с восемью баллами. Тем не менее, у «Локомотива» можно забирать очки, что уже в этом сезоне показало множество команд. В чемпионате «Ахмат» проиграл на своем стадионе «Крыльям Советов» (1:2), а в кубке России оказался сильнее «Оренбурга» (3:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Ахмата» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Локомотив» не знает поражений на своем стадионе уже 11 матчей подряд

В пяти личных встречах клубы по два раза одерживали победы при одной ничьей

Прогноз

«Локомотив» возвращается на свой прежний уровень и в этом поединке постарается завладеть преимуществом в самом начале матча. Предполагаем, что «железнодорожники» смогут забрать три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3.