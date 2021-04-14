«Локомотив» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ (17.04.2021)

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вчера, 22:31

«Локомотив» сыграет против «Ростова» в очередном туре РПЛ . В нынешнем сезоне «Локомотив» внезапно начал показывать футбол высочайшего уровня. Команда начала штамповать победы и может замахнуться на завоевание серебряных медалей в чемпионате. Если «Локо» продолжит так играть, то перспективы этого клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне будут очень хорошими. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Локомотив». Поставить на победу московского клуба можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.40 и на победу «Ростова» по коэффициенту 4.30.

Форма команд

«Локомотив» удивляет болельщиков в этом сезоне. Клуб провалил начало сезона, но великолепно проводит финальный отрезок. В активе команды 47 баллов. «Локо» расположился на третьей строчке в таблице. Команда из Москвы выиграла 14 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла семь матчей. В активе этого клуба также 34 забитых и 26 пропущенных мячей. В последних играх «Локо» неудержим, у команды хорошая серия из побед, которая может продлиться в матче против «Ростова».

«Ростов» Валерия Карпина играет не лучшим образом. Клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 37 набранных очков. Клуб выиграл 11 поединков, четыре раза играл вничью и проиграл десять игр. У клуба 32 забитых и 27 пропущенных. В последних играх «Ростов» очень плох, команда часто теряет очки и рискует опуститься еще ниже, если продолжит в том же духе.

Информация для ставок

У «Локомотива» всего один пропущенный мяч в последних пяти играх

«Локомотив» выиграл десять матчей кряду во всех турнирах

«Ростов» проиграл в трех матчах из последних пяти

Прогноз