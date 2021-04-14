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«Локомотив» — «Ростов». Прогноз на матч РПЛ (17.04.2021)

вчера, 22:31

«Локомотив» сыграет против «Ростова» в очередном туре РПЛ. В нынешнем сезоне «Локомотив» внезапно начал показывать футбол высочайшего уровня. Команда начала штамповать победы и может замахнуться на завоевание серебряных медалей в чемпионате. Если «Локо» продолжит так играть, то перспективы этого клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне будут очень хорошими. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.003.494.13
Лига Ставок 1.99 3.40 4.10
Фонбет 1.97 3.40 4.10
Мелбет 2.02 3.50 4.24
BetBoom 2.06 3.25 4.18

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Локомотив». Поставить на победу московского клуба можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.40 и на победу «Ростова» по коэффициенту 4.30.

Форма команд

«Локомотив» удивляет болельщиков в этом сезоне. Клуб провалил начало сезона, но великолепно проводит финальный отрезок. В активе команды 47 баллов. «Локо» расположился на третьей строчке в таблице. Команда из Москвы выиграла 14 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла семь матчей. В активе этого клуба также 34 забитых и 26 пропущенных мячей. В последних играх «Локо» неудержим, у команды хорошая серия из побед, которая может продлиться в матче против «Ростова».

«Ростов» Валерия Карпина играет не лучшим образом. Клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 37 набранных очков. Клуб выиграл 11 поединков, четыре раза играл вничью и проиграл десять игр. У клуба 32 забитых и 27 пропущенных. В последних играх «Ростов» очень плох, команда часто теряет очки и рискует опуститься еще ниже, если продолжит в том же духе.

Информация для ставок

  • У «Локомотива» всего один пропущенный мяч в последних пяти играх
  • «Локомотив» выиграл десять матчей кряду во всех турнирах
  • «Ростов» проиграл в трех матчах из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на победу «Локомотива» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.81 1.63 2.38
Лига Ставок 2.08 1.75 1.60 2.36
Мелбет 1.67 2.40
BetBoom 2.05 1.82 1.59 2.43 1.30 3.74
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:03
Возможна ничья
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