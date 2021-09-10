ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Лорьян» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (10.09.2021)

сегодня, 16:39

В стартовом матче пятого тура чемпионата Франции «Лорьян» на домашней арене сыграет против «Лилля». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который пройдет 10 сентября 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.483.282.33
Фонбет 3.55 3.30 2.15
1XBET 3.76 3.38 2.20
BetBoom 3.92 3.37 2.08

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такие ставки на основные исходы этой игры: победа «Лорьяна» идет по коэффициенту 3.64, ничья — по коэффициенту 3.52, а за победу «Лилля» предложена отметка 2.14. Аналитики сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.77, ТБ(2,5) – 2.17.

Форма команд

«Лорьян» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции по итогам четырех проведенных туров. «Моряки» смогли набрать пять очков за счет победы над «Монако» (1:0) и двух ничьих, которые были зафиксированы в играх против «Сент-Этьена» (1:1) и «Ланса» (2:2). Единственное поражение в новом сезоне «Лорьян» потерпел в гостях от «Монпелье», где команда пропустила три гола (1:3).

«Лилль» на старте нового розыгрыша Лиги 1 не оправдывает статус действующего чемпиона страны. «Доги» только в четвертом туре оформили первую победу, обыграв на своем пол «Монпелье» (2:1). До этого «Лилль» разделили очки с «Сент-Этьеном» (1:1) и «Мецем» (3:3), а также крупно уступил на своем поле «Ницце» (0:4).

Информация для ставок

  • «Лорьян» побеждал в 5 прошлых домашних матчах Лиги 1
  • «Лилль» не проигрывал в 16 предыдущих выездных поединках чемпионата
  • «Лилль» побеждал «Лорьян» в двух последних очных встречах – 4:0 и 4:1

Прогноз

«Лилль» успешно провел последние игры против «Лорьяна», а пауза из-за матчей национальных сборных должна была пойти на пользу «догам». Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лилля» с учетом форы (0), которую в БК Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.59 1.79 2.13
1XBET 1.80 2.18
Провал трансферной кампании «Спартака» не в отсутствии покупок. Клуб хаотично выстраивает отношения с футболистами
07 сентябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Гвардиола против любимого игрока, шейхи против корпорации. Главные интриги группы «А» Лиги чемпионов 2021/22
05 сентябряВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии13
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
93yxhqp4g9ar
93yxhqp4g9ar
сегодня в 17:47
Футбольный клуб Лилль одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100