«Лорьян» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (10.09.2021)

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сегодня, 16:39

В стартовом матче пятого тура чемпионата Франции «Лорьян» на домашней арене сыграет против «Лилля». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который пройдет 10 сентября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такие ставки на основные исходы этой игры: победа «Лорьяна» идет по коэффициенту 3.64, ничья — по коэффициенту 3.52, а за победу «Лилля» предложена отметка 2.14. Аналитики сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.77, ТБ (2,5) – 2.17.

Форма команд

«Лорьян» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции по итогам четырех проведенных туров. «Моряки» смогли набрать пять очков за счет победы над «Монако» (1:0) и двух ничьих, которые были зафиксированы в играх против «Сент-Этьена» (1:1) и «Ланса» (2:2). Единственное поражение в новом сезоне «Лорьян» потерпел в гостях от «Монпелье», где команда пропустила три гола (1:3).

«Лилль» на старте нового розыгрыша Лиги 1 не оправдывает статус действующего чемпиона страны. «Доги» только в четвертом туре оформили первую победу, обыграв на своем пол «Монпелье» (2:1). До этого «Лилль» разделили очки с «Сент-Этьеном» (1:1) и «Мецем» (3:3), а также крупно уступил на своем поле «Ницце» (0:4).

Информация для ставок

«Лорьян» побеждал в 5 прошлых домашних матчах Лиги 1

«Лилль» не проигрывал в 16 предыдущих выездных поединках чемпионата

«Лилль» побеждал «Лорьян» в двух последних очных встречах – 4:0 и 4:1

Прогноз

«Лилль» успешно провел последние игры против «Лорьяна», а пауза из-за матчей национальных сборных должна была пойти на пользу «догам». Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лилля» с учетом форы (0), которую в БК Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.60.