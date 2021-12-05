«Лорьян» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (05.12.2021)

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сегодня, 12:44

Предлагаем анализ ставок букмекеров и прогноз на матч очередного тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Нантом», который состоится 5 декабря 2021 года на стадионе «Мустуар».

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этой паре букмекеры отдают гостям. Ставки на победу «Нанта» в БК Бетсити можно разместить по коэффициенту 2.65. Ничья в этой встрече оценивается по коэффициенту 3.10, а победа «Лорьяна» доступна по котировке 2.95.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.72, а ТБ (2.5) идет по котировке 2.23.

Форма команд

«Лорьян» потерпел пять поражений подряд в чемпионате Франции, забив в этих играх всего один гол. В данной серии «моряки» последовательно проиграли «Страсбуру» (0:4), «Бресту» (1:2), «Анже» (0:1), «Ренну» (0:2) и «Труа» (0:2). Данные неудачи откинули «Лорьян» на 16-е место в общем зачете, но 15 набранных очков, которые команда набрала прежде, пока позволяют ей находиться вне зоны вылета.

«Нант» тоже не показал достойных результатов в пяти предыдущих турах лиги. «Канарейки» смогли набрать только два балла, сыграв вничью со «Страсбуром» (2:2) и «Лиллем» (1:1), а уступила команда в данной серии «Монпелье» (0:2), ПСЖ (1:3) и «Марселю» (0:1) среди уходящей недели. Солидный недобор очков отдалил «Нант» от зоны еврокубков на семь баллов.

Информация для ставок

«Лорьян» не забивал голы в 3 прошлых матчах Лиги 1

«Лорьян» и «Нант» сыграли на ТМ(2,5) в 4 последних очных встречах

В 3 предыдущих матчах «Лорьяна» в чемпионате сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Обе команды сейчас не в лучшей форме, но в пользу «Нанта» говорит результативная атака, которая забивает, тогда как у «Лорьяна» с этим огромные проблемы. Предлагаем ставку на победу «Нанта» с нулевой форой, которая в букмекерской конторе Бетсити идет по коэффициенту 1.80.