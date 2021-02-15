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«Лутон Таун» — «Кардифф Сити». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (16.02.2021)

вчера, 22:59

«Лутон Таун» принимает на своем стадионе «Кардифф Сити». Этот поединок состоится 16 февраля 2021 года в рамках 30-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.313.182.43
Fonbet 3.00 3.20 2.45
Pin-up 3.00 3.05 2.43

Ставки букмекеров

Букмекеры дают на победу «Лутон Таун» коэффициент 3.10, ничейный исход оценивают в 3.20, а победу «Кардиффа» в 2.48. Гости выглядят фаворитами во многом благодаря своей игровой форме. В нынешнем сезоне клуб показывает рвение к победам и хочет побороться за выход в АПЛ.

Форма команд

«Лутон Таун» находится на 15-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. У клуба 37 баллов, в нынешнем сезоне он рассчитывает только на то, как бы сохранить место в Чемпионшипе на следующий сезон. «Лутон» много пропускает (29 голов) и мало забивает (23). В матче против «Кардиффа» будет очень тяжело.

«Кардифф» находится на седьмой строчке в Чемпионшипе, у клуба 40 очков в активе. До места, которое дает возможность побороться за выход в АПЛ, «Кардиффу» нужны шесть очков. Матч против «Лутона» будет отличной возможностью их заработать. Клуб забил 40 мячей и пропустил 33, это одна из самых интересных команд во втором по силе дивизионе Англии. Последние матчи «Кардиффа» показывают, что команда готова сражаться до последнего.

Информация для ставок

  • «Кардифф» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Лутон Таун» проиграл два матча из последних пяти
  • «Кардифф» выиграл шесть гостевых матчей из 14 в нынешнем сезоне

Прогноз

В этом матче можно поставить на «первый гол забьет „Кардифф“» и сделает это в первом тайме — коэффициент 2.18.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.313.182.43
Fonbet 3.00 3.20 2.45
Pin-up 3.00 3.05 2.43
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:57
Кардифф должен отобрать очки
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