«Лутон Таун» — «Кардифф Сити». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (16.02.2021)

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вчера, 22:59

«Лутон Таун» принимает на своем стадионе «Кардифф Сити». Этот поединок состоится 16 февраля 2021 года в рамках 30-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры дают на победу «Лутон Таун» коэффициент 3.10, ничейный исход оценивают в 3.20, а победу «Кардиффа» в 2.48. Гости выглядят фаворитами во многом благодаря своей игровой форме. В нынешнем сезоне клуб показывает рвение к победам и хочет побороться за выход в АПЛ .

Форма команд

«Лутон Таун» находится на 15-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. У клуба 37 баллов, в нынешнем сезоне он рассчитывает только на то, как бы сохранить место в Чемпионшипе на следующий сезон. «Лутон» много пропускает (29 голов) и мало забивает (23). В матче против «Кардиффа» будет очень тяжело.

«Кардифф» находится на седьмой строчке в Чемпионшипе, у клуба 40 очков в активе. До места, которое дает возможность побороться за выход в АПЛ , «Кардиффу» нужны шесть очков. Матч против «Лутона» будет отличной возможностью их заработать. Клуб забил 40 мячей и пропустил 33, это одна из самых интересных команд во втором по силе дивизионе Англии. Последние матчи «Кардиффа» показывают, что команда готова сражаться до последнего.

Информация для ставок

«Кардифф» не проигрывает пять матчей кряду

«Лутон Таун» проиграл два матча из последних пяти

«Кардифф» выиграл шесть гостевых матчей из 14 в нынешнем сезоне

Прогноз

В этом матче можно поставить на «первый гол забьет „Кардифф“» и сделает это в первом тайме — коэффициент 2.18.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Мидлсбро» — «Хаддерсфилд».