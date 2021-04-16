«Лутон Таун» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

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вчера, 04:21

В 42-м туре Чемпионшипа «Уотфорд» сыграет в гостях с «Лутон Таун». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Уотфорд» фаворитом поединка. Победа гостей оценивается в 1.82. На победу «Лутона» можно поставить по коэффициенту 4.5, ничейный исход представлен коэффициентом 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 2.14. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.66. Коэффициент на исход «обе забьют» составляет 1.71.

Форма команд

«Уотфорд» находится на втором месте в Чемпионшипе. Команда имеет хороший отрыв в 7 очков от идущего третьим «Суонси». В прошлом туре «Уотфорд» обыграл «Рединг» (2:0), а немного ранее поделил очки с «Мидлсбро» (1:1).

«Лутон Таун» играет с переменным успехом, чередуя поражения и победы. Клуб идет на 13-м месте в чемпионате, на приличном расстоянии от зоны вылета. Команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (35:46). В последних двух турах «Лутон» проиграл «Барнсли» (1:2) и одержал победу над «Уикомб Уондерерс» (3:1).

Информация для ставок

«Уотфорд» выиграл восемь из десяти последних матчей в чемпионате

«Лутон Таун» проиграл четыре из семи последних поединков в Чемпионшипе

В четырех из пяти выездных матчах «Уотфорда» сыграла ставка «обе забьют»

Пять из шести последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды забивают очень мало голов во встречах друг с другом. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.