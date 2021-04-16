«Лутон Таун» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

В 42-м туре Чемпионшипа «Уотфорд» сыграет в гостях с «Лутон Таун». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на этот матч.
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сегодня, 14:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Уотфорд» фаворитом поединка. Победа гостей оценивается в 1.82. На победу «Лутона» можно поставить по коэффициенту 4.5, ничейный исход представлен коэффициентом 3.55.
Тотал больше 2.5 мячей котируется в 2.14. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.66. Коэффициент на исход «обе забьют» составляет 1.71.
Форма команд
«Уотфорд» находится на втором месте в Чемпионшипе. Команда имеет хороший отрыв в 7 очков от идущего третьим «Суонси». В прошлом туре «Уотфорд» обыграл «Рединг» (2:0), а немного ранее поделил очки с «Мидлсбро» (1:1).
«Лутон Таун» играет с переменным успехом, чередуя поражения и победы. Клуб идет на 13-м месте в чемпионате, на приличном расстоянии от зоны вылета. Команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (35:46). В последних двух турах «Лутон» проиграл «Барнсли» (1:2) и одержал победу над «Уикомб Уондерерс» (3:1).
Информация для ставок
- «Уотфорд» выиграл восемь из десяти последних матчей в чемпионате
- «Лутон Таун» проиграл четыре из семи последних поединков в Чемпионшипе
- В четырех из пяти выездных матчах «Уотфорда» сыграла ставка «обе забьют»
- Пять из шести последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды забивают очень мало голов во встречах друг с другом. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.