«Львов» — «Александрия». Прогноз на матч чемпионата Украины (16.04.2021)

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вчера, 07:45

В 22-м туре УПЛ «Львов» примет у себя «Александрию». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Александрию» фаворитом этого матча. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 2.2. Победа хозяев представлена коэффициентом 3.2, ничейный исход оценивается в 3.5.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 2.01, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» оценивается в 1.81.

Форма команд

«Александрия» идет на седьмом месте в чемпионате Украины с 26 баллами. Клуб уже несколько матчей не набирает очков, и шансов побороться за более высокие места у него практически нет. Коллектив доигрывает чемпионат и попытается сохранить свое место до конца сезона. В последних двух турах «Александрия» проиграла «Десне» (1:4) и «Динамо» Киев (1:2).

«Львов» замыкает турнирную таблицу чемпионата, в активе команды всего 15 очков. Единственной победой за последние 6 поединков стал сенсационный триумф над «Шахтёром» (3:2. В прошлом туре «Львов» проиграл «Ворскле» (1:2), а немного ранее был разгромлен «Днепром-1» (1:5).

Информация для ставок

«Львов» проиграл пять из шести последних матчей в чемпионате Украины

«Александрия» набрала 0 очков в последних 3 поединках УПЛ

Четыре последних матча между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Матч первого круга между клубами завершился победой «Александрии» (1:0)

Прогноз

«Львов» выглядит совершенно безнадежно и считается одним из главных претендентов на понижение в классе. Предлагаем поверить в то, что «Александрия» прервет неприятную серию из поражений и сможет забрать три очка в этом матче. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.