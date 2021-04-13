«Львов» — «Александрия». Прогноз на матч чемпионата Украины (16.04.2021)

В 22-м туре УПЛ «Львов» примет у себя «Александрию». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.
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16 апреля 2021, 17:00
пятница
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Александрию» фаворитом этого матча. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 2.2. Победа хозяев представлена коэффициентом 3.2, ничейный исход оценивается в 3.5.
Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 2.01, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» оценивается в 1.81.
Форма команд
«Александрия» идет на седьмом месте в чемпионате Украины с 26 баллами. Клуб уже несколько матчей не набирает очков, и шансов побороться за более высокие места у него практически нет. Коллектив доигрывает чемпионат и попытается сохранить свое место до конца сезона. В последних двух турах «Александрия» проиграла «Десне» (1:4) и «Динамо» Киев (1:2).
«Львов» замыкает турнирную таблицу чемпионата, в активе команды всего 15 очков. Единственной победой за последние 6 поединков стал сенсационный триумф над «Шахтёром» (3:2. В прошлом туре «Львов» проиграл «Ворскле» (1:2), а немного ранее был разгромлен «Днепром-1» (1:5).
Информация для ставок
- «Львов» проиграл пять из шести последних матчей в чемпионате Украины
- «Александрия» набрала 0 очков в последних 3 поединках УПЛ
- Четыре последних матча между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Матч первого круга между клубами завершился победой «Александрии» (1:0)
Прогноз
«Львов» выглядит совершенно безнадежно и считается одним из главных претендентов на понижение в классе. Предлагаем поверить в то, что «Александрия» прервет неприятную серию из поражений и сможет забрать три очка в этом матче. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.