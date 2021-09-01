ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыОтбор ЧМ-2022. Европа

Люксембург – Азербайджан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (01.09.2021)

01 сентября 2021, 12:12

Сборные Люксембурга и Азербайджана сыграют очную встречу в рамках квалификации ЧМ-2022.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Люксембург
Азербайджан
2 : 1
завершен
01 сентября 2021, 21:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.183.87
Фонбет Live! 1.20 5.10 32.00
Мелбет 2.11 3.19 4.11
1XBET 2.22 3.16 3.92
BetBoom 2.15 3.20 3.90

Ставки букмекеров

В этой паре небольшие симпатии букмекеров на стороне хозяев поля. Заключить пари на победу Люксембурга БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.13. Желающие разместить ставку на ничью могут воспользоваться котировкой 3.30, а победа Азербайджана идет за 4.02.

Аналитики сервиса также считают, что больше двух голов суммарно команды не забьют. Ставка ТМ(2,5) голов идет по котировке 1.78, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Футболистам Люксембурга удалось набрать три очка в двух стартовых матчах отбора. Команда неожиданно победила в гостях Ирландию (1:0), но затем вполне прогнозируемо уступила на своем поле Португалии (1:3), обосновавшись на третьем месте в группе A.

Азербайджан – это главный аутсайдер группы, который занимает последнее место без набранных очков. Сборная начала выступления в квалификации с поражения в гостях от Португалии (0:1), а затем не смогла набрать баллы в домашней игре против Сербии (1:2).

Последние матчи участники предстоящей встречи провели в июне. Люксембург в контрольном матче проиграл Шотландии (0:1), а Азербайджан с аналогичным счетом уступил в гостях Молдове (0:1).

Информация для ставок

• В 3 из 5 очных встреч соперников прошла ставка ТМ(2,5)
• Люксембург не проигрывал в 4 из 5 поединков против Азербайджана
• В 2 официальных дуэлях команд на поле Люксембурга фиксировалась ничья 0:0

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору Люксембурга, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.83 2.06 1.48 2.75
Мелбет 1.50 2.68
1XBET 2.37 1.66
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
Вчера, 22:47Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии24
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Все комментарии
vs2yapcwgz6k
vs2yapcwgz6k
01 сентября в 19:08
Сборная Люксембург выиграет матч.
fzcec8t2tut7
fzcec8t2tut7
01 сентября в 17:59
Сборная Люксембург одержит победу.
shlоmо
shlоmо
01 сентября в 12:23
Много голов в матче не будет..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100