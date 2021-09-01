Люксембург – Азербайджан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (01.09.2021)

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01 сентября 2021, 12:12

Сборные Люксембурга и Азербайджана сыграют очную встречу в рамках квалификации ЧМ -2022.

Ставки букмекеров

В этой паре небольшие симпатии букмекеров на стороне хозяев поля. Заключить пари на победу Люксембурга БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.13. Желающие разместить ставку на ничью могут воспользоваться котировкой 3.30, а победа Азербайджана идет за 4.02.

Аналитики сервиса также считают, что больше двух голов суммарно команды не забьют. Ставка ТМ(2,5) голов идет по котировке 1.78, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

Футболистам Люксембурга удалось набрать три очка в двух стартовых матчах отбора. Команда неожиданно победила в гостях Ирландию (1:0), но затем вполне прогнозируемо уступила на своем поле Португалии (1:3), обосновавшись на третьем месте в группе A.

Азербайджан – это главный аутсайдер группы, который занимает последнее место без набранных очков. Сборная начала выступления в квалификации с поражения в гостях от Португалии (0:1), а затем не смогла набрать баллы в домашней игре против Сербии (1:2).

Последние матчи участники предстоящей встречи провели в июне. Люксембург в контрольном матче проиграл Шотландии (0:1), а Азербайджан с аналогичным счетом уступил в гостях Молдове (0:1).

Информация для ставок

• В 3 из 5 очных встреч соперников прошла ставка ТМ(2,5)

• Люксембург не проигрывал в 4 из 5 поединков против Азербайджана

• В 2 официальных дуэлях команд на поле Люксембурга фиксировалась ничья 0:0

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору Люксембурга, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.