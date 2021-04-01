ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Мальорка» — «Леганес»: прогноз на матч Сегунды (01.04.2021)

вчера, 10:30

«Мальорка» сыграет с «Леганесом» в рамках очередного тура испанской Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.362.873.81
Лига Ставок 2.30 2.85 3.65
Фонбет Live! 1.14 6.10 66.00
Мелбет 2.27 2.92 3.63
Pin-Up.ru 2.36 2.90 3.75

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Мальорки» по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на ничейный исход по 2.90, а на победу «Леганеса» по 3.90.

Форма команд

В этом сезоне «Мальорка» играет очень хорошо. Клуб набрал 61 балл и находится на второй строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 18 поединков, семь раз играла вничью и проиграла шесть матчей. Также «Мальорка» забила 40 голов и пропустила 20 мячей. В последних матчах у клуба есть проблемы, но на поединок против «Леганеса» «Мальорка» совершенно точно сможет настроиться и выдать идеальный матч.

«Леганес» проводит хороший сезон. Клуб расположился на четвертой строчке и имеет в активе 54 балла. Команда имеет возможность пробраться в стыковые поединки и выбраться в Примеру, но есть и еще один способ, можно подняться на вторую строчку и выйти без стыковых матчей. «Леганес» выиграл 16 поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в девяти матчах. Клуб забил 35 голов и пропустил 25 мячей. В последних поединках «Леганес» играет неплохо, поэтому может навязать борьбу именитым хозяевам.

Информация для ставок

● «Мальорка» не может победить три матча кряду
● «Леганес» выиграл всего один поединок из последних пяти
● В последних пяти играх «Леганес» забил всего четыре мяча

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал голов больше 1.5 по коэффициенту 1.60. Матч будет тяжелым, команды неплохо играют в атаку и всегда нацелены на атакующий футбол. Также здесь стоит присмотреться к ставке на «обе забьют» по 2.30.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Альмерия» — «Райо Вальекано».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.72 2.19 1.41 2.97
Лига Ставок 1.75 2.01 1.43 2.70
Мелбет 1.40 2.91
Pin-Up.ru 1.76 2.11 1.45 2.80 1.22 4.40
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:32
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100