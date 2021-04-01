«Мальорка» — «Леганес»: прогноз на матч Сегунды (01.04.2021)

«Мальорка» сыграет с «Леганесом» в рамках очередного тура испанской Сегунды.
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1 : 0
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Мальорки» по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на ничейный исход по 2.90, а на победу «Леганеса» по 3.90.
Форма команд
В этом сезоне «Мальорка» играет очень хорошо. Клуб набрал 61 балл и находится на второй строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 18 поединков, семь раз играла вничью и проиграла шесть матчей. Также «Мальорка» забила 40 голов и пропустила 20 мячей. В последних матчах у клуба есть проблемы, но на поединок против «Леганеса» «Мальорка» совершенно точно сможет настроиться и выдать идеальный матч.
«Леганес» проводит хороший сезон. Клуб расположился на четвертой строчке и имеет в активе 54 балла. Команда имеет возможность пробраться в стыковые поединки и выбраться в Примеру, но есть и еще один способ, можно подняться на вторую строчку и выйти без стыковых матчей. «Леганес» выиграл 16 поединков, шесть раз играл вничью и проиграл в девяти матчах. Клуб забил 35 голов и пропустил 25 мячей. В последних поединках «Леганес» играет неплохо, поэтому может навязать борьбу именитым хозяевам.
Информация для ставок
● «Мальорка» не может победить три матча кряду
● «Леганес» выиграл всего один поединок из последних пяти
● В последних пяти играх «Леганес» забил всего четыре мяча
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на тотал голов больше 1.5 по коэффициенту 1.60. Матч будет тяжелым, команды неплохо играют в атаку и всегда нацелены на атакующий футбол. Также здесь стоит присмотреться к ставке на «обе забьют» по 2.30.
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