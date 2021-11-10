Мальта — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (11.11.2021)

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10 ноября 2021, 16:02

В очередном туре квалификации ЧМ -22 нас ждет противостояние сборной Мальты и сборной Хорватии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом этой встречи являются хорваты. Загрузить на их победу с форой (-2) можно по коэффициенту 1.65 в БК Мелбет. В случае сенсационной победы хозяев порадует коэффициент 28. Ничью можно выбрать по коэффициенту 9.3.

Форма команд

Мальта изначально не имела шансов попасть на ЧМ и проводит матчи исключительно, чтобы порадовать своих болельщиков. Команде удалось набрать пять очков за восемь туров, что является неплохим показателем для скромной сборной. В последней игре была расписана голевая выездная ничья с Кипром (2:2), а туром ранее случился разгром от Словении (0:4).

Хорватия уже застолбила за собой второе место в группе, но все еще есть шансы побороться за прямую путевку в Катар. В минувших поединках хорваты без проблем обыграли Словению и Мальту с одинаковым счетом (3:0), а также расписали домашнюю ничью (2:2) со Словакией.

Информация для ставок

• Мальта выиграла один раз в последних 11 матчах

• Хорватия не проигрывает в основное время в восьми играх подряд

• Минувшая очная встреча состоялась весной и завершилась разгромной победой хорватов (3:0)

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу Хорватии с форой (-2) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.