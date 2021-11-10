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Мальта — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (11.11.2021)

10 ноября 2021, 16:02

В очередном туре квалификации ЧМ-22 нас ждет противостояние сборной Мальты и сборной Хорватии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Мальта
Хорватия
1 : 7
завершен
11 ноября 2021, 22:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
28.379.361.10
Фонбет 23.00 8.00 1.13
Мелбет 24.00 9.00 1.10
1XBET 22.00 9.30 1.15
BetBoom 26.50 10.30 1.08

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом этой встречи являются хорваты. Загрузить на их победу с форой (-2) можно по коэффициенту 1.65 в БК Мелбет. В случае сенсационной победы хозяев порадует коэффициент 28. Ничью можно выбрать по коэффициенту 9.3.

Форма команд

Мальта изначально не имела шансов попасть на ЧМ и проводит матчи исключительно, чтобы порадовать своих болельщиков. Команде удалось набрать пять очков за восемь туров, что является неплохим показателем для скромной сборной. В последней игре была расписана голевая выездная ничья с Кипром (2:2), а туром ранее случился разгром от Словении (0:4).

Хорватия уже застолбила за собой второе место в группе, но все еще есть шансы побороться за прямую путевку в Катар. В минувших поединках хорваты без проблем обыграли Словению и Мальту с одинаковым счетом (3:0), а также расписали домашнюю ничью (2:2) со Словакией.

Информация для ставок

• Мальта выиграла один раз в последних 11 матчах
• Хорватия не проигрывает в основное время в восьми играх подряд
• Минувшая очная встреча состоялась весной и завершилась разгромной победой хорватов (3:0)

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу Хорватии с форой (-2) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.32 1.22 2.56 1.51 2.03 1.83
Мелбет 3.49 1.32
1XBET 2.74 1.43
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Все комментарии
Gahi
Gahi
10 ноября в 22:52
Победа сборной команды Хорватии и тотал больше 3,5 в этом матче.
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wa9gpffq6p8g
10 ноября в 18:41
Хорватия выиграет матч.
Хиромант
Хиромант
10 ноября в 18:32
- Хорваты порвут Мальту с крупным счётом... Спортивная злость, плюс забитые и пропущенные мячи в итоговой таблице... Так что - без базара...
v3y8rmsg63wr
v3y8rmsg63wr
10 ноября в 17:31
Хорватия одержит победу.
shlomo
shlomo
10 ноября в 16:12
Хорваты выиграют...
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