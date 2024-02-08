«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (10.02.2024)

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вчера, 11:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.2. Поставить на гостей можно за 13, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.18. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Манчестер Сити» продолжает свою победную серию в чемпионате и по потерянным очкам даже занимает первое место. В реальной турнирной таблице «горожане» идут на втором месте с 49 баллами и отстают от «Ливерпуля» на два пункта, при этом имея одну игру в запасе. Хозяева имеют хороший шанс набрать три очка, ведь «Эвертон» выглядит совсем удручающе в нынешнем сезоне. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победой над «Брентфордом» (3:1), а ранее был обыгран «Бернли» (3:1).

«Эвертон» пытается цепляться за результаты, однако ничейные результаты не дают много очков «ирискам». Команда идет только на 18 месте с 19 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В матче с «Манчестером Сити» рассчитывать на очки очень сложно, но гости попробуют выстоять на «Этихаде». В прошлой игре «Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а ранее поделил очки с «Фулхэмом» (0:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Эвертона» завершились ничьей

«Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Бернли»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Манчестер Сити» наверняка одержит победу в этом матче и как минимум сохранит отставание от «Ливерпуля». Предлагаем сделать ставку на успех хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.