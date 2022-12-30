«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (31.12.2022)

1672423453

вчера, 21:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.13. Поставить на «Эвертон» можно по 25, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Манчестер Сити» продолжает погоню за «Арсеналом», и чтобы она была успешной, «горожанам» необходимо выигрывать все следующие матче в ближайшее время. Сейчас коллектив идет вторым с 35 очками и уступает лидеру пять пунктов. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Сити» не имел особых проблем на выезде с «Лидс Юнайтед» (3:1), а ранее в кубке Английской Лиги обыграл «Ливерпуль» (3:2).

«Эвертон» остается одной из самых нестабильных команд в чемпионате и не может найти свою игру даже не экваторе сезона. Сейчас «ириски» занимают 17 место и всего на один пункт опережают зону вылета, что не может устраивать руководство и болельщиков. В прошлом туре «Эвертон» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону» (1:2), а в товарищеской встрече оказался сильнее «ВС Уондерерс» (5:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эвертон» выиграл лишь два выездных поединка из десяти последних

«Манчестер Сити» выиграл десять последних матчей подряд у «Эвертона»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Для «Эвертона» игры с «Манчестер Сити» кажутся страшным сном, поэтому практически ни у кого не возникает сомнений в победе «горожан». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.