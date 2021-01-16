«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (17.01.2021)

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16 января 2021, 22:56

17 января на стадионе «Этихад» пройдет очередной тур АПЛ . Матч между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» обещает быть интригующим и богатым на забитые мячи. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Победа «Ман Сити» — 1.19

Ничья — 8.00

Победа «Кристал Пэлас» — 16.00

Форма команд

«Манчестер Сити» лихорадит в нынешнем сезоне АПЛ . Команда под руководством Хосепа Гвардиолы потеряла много очков, но все идёт в топ-3. «Горожане» находятся на третьем месте в таблице с 32 пунктами в активе, от первой их отделяют 4 балла.

«Кристал Пэлас» в последнее время начал набирать обороты. Сейчас команда находится на 13-й строчке и имеет 23 пункта в активе. В случае победы над «Манчестер Сити» у гостей будет возможность взобраться на 11-ю строчку и догнать «Вест Хэм».

Информация для ставок

«Манчестер Сити» — одна из самых забивающих команд нынешнего сезона АПЛ — 25 забитых мячей в 16 матчах

— 25 забитых мячей в 16 матчах «Кристал Пэлас» выиграл всего в двух из последних десяти матчей

«Манчестер Сити» пропустил меньше всех голов в нынешнем сезоне — 13 мячей

Прогноз

Команда Гвардиолы переживает перестройку, а сам тренер пытается встроить в свою схему новых игроков. «Горожане» стали увереннее играть в защите, меньше пропускают и много забивают, но все же не так много, как в прошлом сезоне.

Специалисты БК Мелбет рекомендуют сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с преимуществом в 2 гола с коэффициентом 3.94.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».