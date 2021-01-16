«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (17.01.2021)

17 января на стадионе «Этихад» пройдет очередной тур АПЛ. Матч между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» обещает быть интригующим и богатым на забитые мячи. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.
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4 : 0
завершен
17 января 2021, 22:15
воскресенье
Ставки букмекеров
Победа «Ман Сити» — 1.19
Ничья — 8.00
Победа «Кристал Пэлас» — 16.00
Форма команд
«Манчестер Сити» лихорадит в нынешнем сезоне АПЛ. Команда под руководством Хосепа Гвардиолы потеряла много очков, но все идёт в топ-3. «Горожане» находятся на третьем месте в таблице с 32 пунктами в активе, от первой их отделяют 4 балла.
«Кристал Пэлас» в последнее время начал набирать обороты. Сейчас команда находится на 13-й строчке и имеет 23 пункта в активе. В случае победы над «Манчестер Сити» у гостей будет возможность взобраться на 11-ю строчку и догнать «Вест Хэм».
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» — одна из самых забивающих команд нынешнего сезона АПЛ — 25 забитых мячей в 16 матчах
- «Кристал Пэлас» выиграл всего в двух из последних десяти матчей
- «Манчестер Сити» пропустил меньше всех голов в нынешнем сезоне — 13 мячей
Прогноз
Команда Гвардиолы переживает перестройку, а сам тренер пытается встроить в свою схему новых игроков. «Горожане» стали увереннее играть в защите, меньше пропускают и много забивают, но все же не так много, как в прошлом сезоне.
Специалисты БК Мелбет рекомендуют сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с преимуществом в 2 гола с коэффициентом 3.94.
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