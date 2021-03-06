«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (07.03.2021)

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06 марта 2021, 16:20

В 27-м туре АПЛ зрители смогут насладиться просмотром манчестерского дерби. «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» 7 марта 2021 года. Этот матч является самым ожидаемым, особенно если учитывать невероятную победную серию «Сити». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Манчестер Сити», на победу которого можно поставить за коэффициент 1.48. Также можно сделать ставку на то, что победит «Манчестер Юнайтед» (за 6.70). И на ничейный исход за коэффициент 4.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» находится на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 65 пунктов. Команда выиграла 20 матчей, пять раз играла вничью и проиграла в пяти поединках. Также «горожане» забили 56 мячей и пропустили всего 17 голов. В последних матчах «Сити» настолько успешен, что может войти в историю как команда с наибольшим числом выигранных кряду игр. Осталось преодолеть на своем пути еще одно препятствие в виде «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» в начале сезона показал удивительную игру и совершил прорыв, находясь на первой строчке. Однако радость была недолгой. «Красные дьяволы» находятся на второй строчке в таблице и имеют в активе 51 пункт. Отставание от лидера составляет 14 очков. «Красные дьяволы» выиграли 14 матчей, девять раз играли вничью и проиграли четыре поединка. Клуб забил 53 мяча и пропустил 32 гола.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» не может победить в четырех из последних пяти матчей АПЛ

У «Манчестер Сити» 15 побед за последние 15 матчей в АПЛ

За последние пять матчей «Манчестер Сити» забил 13 мячей и пропустил всего три гола

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — обе забьют и победа «Манчестер Сити» за коэффициент 3.05. Также можно поставить на то, что в обоих таймах забьет только «Манчестер Сити» (за коэффициент 2.50).