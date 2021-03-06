«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (07.03.2021)

В 27-м туре АПЛ зрители смогут насладиться просмотром манчестерского дерби. «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» 7 марта 2021 года. Этот матч является самым ожидаемым, особенно если учитывать невероятную победную серию «Сити». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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0 : 2
завершен
вчера, 19:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Манчестер Сити», на победу которого можно поставить за коэффициент 1.48. Также можно сделать ставку на то, что победит «Манчестер Юнайтед» (за 6.70). И на ничейный исход за коэффициент 4.60.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» находится на первой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 65 пунктов. Команда выиграла 20 матчей, пять раз играла вничью и проиграла в пяти поединках. Также «горожане» забили 56 мячей и пропустили всего 17 голов. В последних матчах «Сити» настолько успешен, что может войти в историю как команда с наибольшим числом выигранных кряду игр. Осталось преодолеть на своем пути еще одно препятствие в виде «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» в начале сезона показал удивительную игру и совершил прорыв, находясь на первой строчке. Однако радость была недолгой. «Красные дьяволы» находятся на второй строчке в таблице и имеют в активе 51 пункт. Отставание от лидера составляет 14 очков. «Красные дьяволы» выиграли 14 матчей, девять раз играли вничью и проиграли четыре поединка. Клуб забил 53 мяча и пропустил 32 гола.
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» не может победить в четырех из последних пяти матчей АПЛ
- У «Манчестер Сити» 15 побед за последние 15 матчей в АПЛ
- За последние пять матчей «Манчестер Сити» забил 13 мячей и пропустил всего три гола
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — обе забьют и победа «Манчестер Сити» за коэффициент 3.05. Также можно поставить на то, что в обоих таймах забьет только «Манчестер Сити» (за коэффициент 2.50).