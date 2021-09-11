«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (11.09.2021)

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сегодня, 10:06

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом» в грядущем туре АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.20. Также можно сделать ставку на победу «Ньюкасла» по 13.00.

Форма команд

«Юнайтед» неплохо стартовал в этом сезоне. Команде помогли покупки. Этим летом «Юнайтед» провел шикарное трансферное окно, приобретя Криштиану Роналду. Португалец может дебютировать уже в грядущем поединке с «Ньюкаслом». В активе «дьяволов» семь баллов и третья строчка в таблице. Команда выиграла два матча и один раз сыграла вничью.

«Ньюкасл» набрал один балл и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба одна ничья и два поражения. Команда забила четыре мяча и пропустила восемь голов.

Информация для ставок

● «Ньюкасл» не побеждает четыре поединка кряду

● «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в пяти играх кряду

● «Ньюкасл» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что в матче забьет только «Манчестер Юнайтед» по коэффициенту 1.88.