«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (11.09.2021)

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом» в грядущем туре АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.20. Также можно сделать ставку на победу «Ньюкасла» по 13.00.
Форма команд
«Юнайтед» неплохо стартовал в этом сезоне. Команде помогли покупки. Этим летом «Юнайтед» провел шикарное трансферное окно, приобретя Криштиану Роналду. Португалец может дебютировать уже в грядущем поединке с «Ньюкаслом». В активе «дьяволов» семь баллов и третья строчка в таблице. Команда выиграла два матча и один раз сыграла вничью.
«Ньюкасл» набрал один балл и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба одна ничья и два поражения. Команда забила четыре мяча и пропустила восемь голов.
Информация для ставок
● «Ньюкасл» не побеждает четыре поединка кряду
● «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в пяти играх кряду
● «Ньюкасл» забил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке на то, что в матче забьет только «Манчестер Юнайтед» по коэффициенту 1.88.