«Манчестер Юнайтед» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (29.04.2021)

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вчера, 14:26

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы можно будет увидеть интересное противостояние двух команд, где «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимает «Рому». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. Рискнуть на победу итальянского клуба можно по коэффициенту 6.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.79, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» отлично выступает в АПЛ и имеет хорошие шансы занять второе место. Команда выглядит в этом сезоне достаточно стабильно и успешно выступает в Лиге Европы. В матче с «Ромой» коллектив постарается решить все в первом матче и обеспечить себе комфортное преимущество. В последних двух матчах «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» (0:0), а немного ранее обыграл «Бёрнли» (3:1).

«Рома» очень тяжело выступает в чемпионате. Команда вряд ли может претендовать на серьезные позиции. Клуб будет бороться за выход в финал Лиги Европы, чтобы спасти сезон. В последних двух турах чемпионата Италии «Рома» проиграла «Кальяри» (2:3), а немного ранее сыграла вничью с «Аталантой» (1:1).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл всего один матч из последних двадцати двух встреч во всех турнирах

Пять выездных последних матчей «Ромы» завершились тоталом больше 2.5 мячей и «обе забьют»

«Манчестер Юнайтед» выиграл пять из семи последних матчей против «Ромы»

Четыре из пяти последних поединков между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» сейчас выглядит гораздо сильнее итальянского клуба и по праву считается фаворитом. Предполагаем, что подопечные Сульшера смогут одержать уверенную победу с разницей минимум в два мяча. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.