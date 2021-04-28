«Манчестер Юнайтед» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (29.04.2021)

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы можно будет увидеть интересное противостояние двух команд, где «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимает «Рому». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Большим фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. Рискнуть на победу итальянского клуба можно по коэффициенту 6.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.79, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» отлично выступает в АПЛ и имеет хорошие шансы занять второе место. Команда выглядит в этом сезоне достаточно стабильно и успешно выступает в Лиге Европы. В матче с «Ромой» коллектив постарается решить все в первом матче и обеспечить себе комфортное преимущество. В последних двух матчах «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» (0:0), а немного ранее обыграл «Бёрнли» (3:1).
«Рома» очень тяжело выступает в чемпионате. Команда вряд ли может претендовать на серьезные позиции. Клуб будет бороться за выход в финал Лиги Европы, чтобы спасти сезон. В последних двух турах чемпионата Италии «Рома» проиграла «Кальяри» (2:3), а немного ранее сыграла вничью с «Аталантой» (1:1).
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» проиграл всего один матч из последних двадцати двух встреч во всех турнирах
- Пять выездных последних матчей «Ромы» завершились тоталом больше 2.5 мячей и «обе забьют»
- «Манчестер Юнайтед» выиграл пять из семи последних матчей против «Ромы»
- Четыре из пяти последних поединков между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» сейчас выглядит гораздо сильнее итальянского клуба и по праву считается фаворитом. Предполагаем, что подопечные Сульшера смогут одержать уверенную победу с разницей минимум в два мяча. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.