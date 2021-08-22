«Мариуполь» — «Заря». Прогноз на матч УПЛ (22.08.2021)

В рамках пятого тура чемпионата Украины «Мариуполь» дома будет принимать гостей из Луганска. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Однозначным фаворитом в этой встрече букмекеры выделяют «Зарю». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мелбет. Если есть вера в победу хозяев, то ее можно взять по коэффициенту 6.19, в случае ничейного результата зайдет 4.46.
На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.22. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.77.
Форма команд
Мариупольский клуб плохо стартовал в чемпионате, набрав за четыре стартовых тура всего один балл. Команда расписала ничью (1:1) со «Львовом», а затем минимально трижды проиграла «Десне» (1:2), «Днепру-1» (1:2) и «Черноморцу» (2:3).
«Заря» сейчас проводит свой не самый лучший период. У команды всего одна победа на старте сезона и аж три поражения. Несколькими днями ранее коллектив проиграл в рамках квалификации Лиги Европы австрийскому «Рапиду» (0:3), а в чемпионате не смог обыграть «Динамо» (1:2) и «Минай» (1:1).
Информация для ставок
- «Мариуполь» выиграл всего один раз в последних пяти поединках
- «Заря» проиграла три матча подряд
- Три из четырех последних игр с участием «Мариуполя» завершились результатом ТБ 2.5
- Минувшая очная встреча завершилась минимальной победой «Зари» (1:0)
Прогноз
Нас ждет игра команд, которые любят большую часть игрового времени проводить в атаке и создавать опасные моменты. После неудачи в квалификации ЛЕ «Заря» будет больше мотивирована, да и терять очки больше нельзя. «Мариуполь» в свою очередь также настроен порадовать своих болельщиков первой победой в сезоне. Будет интересная битва, без голов мы точно не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.
Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Беерсхот-Вилрийк» в матче с «Брюгге».