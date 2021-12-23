«Шабаб» — «Беркан». Прогноз на матч чемпионата Марокко (24.12.2021)

24 декабря 2021 года состоится поединок в рамках 14-го тура чемпионата Марокко. Это матч «Шабаб» против «Беркана». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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1 : 1
завершен
24 декабря 2021, 20:15
пятница
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — «Шабаб». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа гостей в 3.05.
Форма команд
«Шабаб» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и четыре поражения. Всего клуб забил 11 голов и пропустил десять мячей.
«Беркан» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. У коллектива 19 баллов. Команда выиграла четыре поединка, семь раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «Беркана» 14 забитых и 11 пропущенных голов.
Информация для ставок
● «Беркан» выиграл два матча из последних пяти
● «Шабаб» проиграл в двух матчах из последних пяти
● У «Беркана» два забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.65. Оба клуба много забивают, в очной встрече наверняка не обойдется без забитых мячей.