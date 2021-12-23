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«Шабаб» — «Беркан». Прогноз на матч чемпионата Марокко (24.12.2021)

23 декабря 2021, 22:28

24 декабря 2021 года состоится поединок в рамках 14-го тура чемпионата Марокко. Это матч «Шабаб» против «Беркана». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Марокко. Ботола Про 2021/2022
Шабаб
РС Беркан
1 : 1
завершен
24 декабря 2021, 20:15
пятница
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Шабаб». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа гостей в 3.05.

Форма команд

«Шабаб» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. У команды четыре победы, пять ничьих и четыре поражения. Всего клуб забил 11 голов и пропустил десять мячей.

«Беркан» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. У коллектива 19 баллов. Команда выиграла четыре поединка, семь раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «Беркана» 14 забитых и 11 пропущенных голов.

Информация для ставок

● «Беркан» выиграл два матча из последних пяти
● «Шабаб» проиграл в двух матчах из последних пяти
● У «Беркана» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.65. Оба клуба много забивают, в очной встрече наверняка не обойдется без забитых мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.76 2.07 1.41 2.71
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