«Видад Касабланка» — «Мулудиа Ужда». Прогноз на матч чемпионата Марокко (24.12.2021)

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23 декабря 2021, 02:04

В рамках 14-го тура чемпионата Марокко «Видад Касабланка» примет клуб «Мулудиа Ужда». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.05. Фаворит поединка — «Видад». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.52, а триумф клуба «Мулудиа» оценили в 6.80.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.13.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Видад Касабланка» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 32 пункта. Коллектив выиграл десять поединков, дважды играл вничью и проиграл в одной игре. Команда забила 22 мяча и пропустила всего восемь голов. В последних встречах «Видад» имеет следующие результаты: поражение от «Дифаза» (2:1), а также победы над «Берканом» (2:0) и «Женессом» (3:4).

«Мулудиа Ужда» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба десять баллов. У коллектива две победы, четыре ничейных результата и семь поражений. Команда забила 11 мячей и пропустила 19 голов. В последних встречах марокканский коллектив уступил «Рабату» 1:2, а также проиграл «Рапиду» 1:0 и сыграл вничью с «Дифазом» 1:1.

Информация для ставок

«Мулудиа» не побеждает восемь игр кряду

«Видад» проиграл всего два матча из последних десяти

У «Мулудиа» имеет четыре пропущенных гола в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Видад» победит. За такое событие дают коэффициент 3.75. «Видад» очень хорош в последних турах и много забивает, эта команда является главным фаворитом не только в матче, но и на победу в чемпионате.