«Марсель» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (12.12.2020)

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вчера, 12:06

12 декабря в чемпионате Франции сыграют «Марсель» и «Монако». В нашем анонсе вы найдете прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в предстоящем матче аналитики букмекерской конторы Бетсити не определяют. Сделать ставку на победу «Марселя» можно с коэффициентом 2.78, а победа «Монако» идет за 2.59. Заключить пари на ничейный исход противостояния предлагается с отметкой 3.70.

С минимальным преимуществом линия букмекера идет в пользу результативного матча. За ставку на ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.80, ТМ (2,5) можно сыграть за 2.00. Рассмотрим, в какой форме соперники подходят к очной встрече.

Форма команд

«Марсель» базируется на четвертом месте турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе серию из пяти победных встреч. В прошлом туре чемпионата «провансальные» в гостях переиграли «Ним» (2:0).

Среди уходящей недели «Марсель» безуспешно завершил выступления на европейской арене. В Лиге Чемпионов команда проиграла в гостях «Манчестер Сити» со счетом 0:3 и финишировала на последнем месте в своем квартете.

«Монако» располагается в рейтинге сразу за предстоящим соперником – пятое место и 23 очка в активе. Команда Нико Ковача в прошлом туре чемпионата проиграла в гостях «Лиллю» (1:2). Так «монегаски» прервали победной шествие, которое длилось четыре тура. В шести гостевых матчах «Монако» потерпел четыре поражения и оформил две виктории.

Информация для ставок

«Марсель» не проигрывал дома в чемпионате Франции – пять побед и две ничьи

«Монако» проиграл четыре из пяти предыдущих выездных поединков в Лиге 1

В прошлом сезоне соперники встречались трижды – одна ничья и по одной победе оппонентов

«Марсель» не проигрывал «Монако» в четырех прошлых матчах чемпионата Франции

Прогноз

Прогнозы в пользу хозяев предстоящей встречи выглядят более оптимистично, несмотря на линию букмекеров. «Марсель» отлично играет дома в Лиге 1, где еще не уступал своим соперникам. У «Монако» же четыре поражения в гостях не от самых сильных соперников.

Предлагаем взять ставку на Ф1(0) с коэффициентом 2.05 по линии букмекерской конторы Бетсити.