«Марсель» — «Ренн». Прогноз на матч французской Лиги 1 (30.01.2021)

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29 января 2021, 16:49

В 22-м туре чемпионата Франции в гости к «Марселю» приедет недавний участник Лиги чемпионов «Ренн», который набрался опыта и готов сражаться с любой командой. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров. Напомним, что встреча состоится 30 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам стадиона. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 2.70. Ничейный результат котируется за 3.25, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.00.

ТБ 2,5 можно взять за 2.41. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 за 1.64. Ставка на «обе забьют» составляет 2.02.

Форма команд

«Марсель» не находится на тех позициях, где их ожидает увидеть весь город болельщиков. Команда давно не побеждала, а в их игре просматриваются проблемы невооруженным глазом. Сейчас клуб занимает 6-е место, отставая от лидеров Лиги 1 уже на 12 очков. В последнем туре «Марсель» проиграл «Монако» (1:3), а до этого уступил в домашнем поединке «Лансу» (0:1). Если Андре Виллаш-Боаш ничего не поменяет в команде, то вскоре может освободить кресло главного тренера.

На «Ренне» сказалось участие в Лиге чемпионов. Команде было тяжело играть на несколько фронтов, поэтому и просели результаты. Больших проблем у «Ренна» не наблюдается. Команда идет на пятом месте, опережая «Марсель» на 3 пункта. В прошлом туре на своем стадионе «Ренн» проиграл «Лиллю» (0:1), а неделей ранее оказался сильнее «Бреста» (2:1).

Информация для ставок

«Марсель» выиграл всего две игры из последних десяти в Лиге 1

«Ренн» не проигрывает в гостях уже четыре матча

Четыре из пяти последних встреч команд заканчивались исходом «обе забьют»

Прогноз

«Марсель» обязан настроиться на домашний поединок против прямого конкурента за позиции. Если коллектив Виллаша-Боаша сможет сыграть в высокий прессинг против «Ренна», они способны набрать очки.

Рискнем и предположим, что хозяева будут сильнее в этом поединке. Сделать ставку на победу «Марселя» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.70.

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