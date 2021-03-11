«Майнц» — «Фрайбург»: прогноз на матч Бундеслиги (13.03.2021)

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11 марта 2021, 10:31

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 25-й тур чемпионата Германии. «Майнц» ждет в гости «Фрайбург».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Майнц». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.6. Победа «Фрайбурга» оценивается в 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.3.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.94. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Майнц» продолжает борьбу за выживание в Бундеслиге. Команда проиграла всего один матч из последних пяти. Но на данный момент этого недостаточно. В прошлом туре «Майнц» не смог обыграть главного аутсайдера чемпионата «Шальке» (0:0), а немного ранее уступил в домашнем матче «Аугсбургу». Чтобы покинуть зону вылета, коллективу необходимо лучше реализовывать голевые моменты у ворот соперника, ведь команда забивает очень мало.

«Фрайбург» находится в середине турнирной таблицы и чередует победы с поражениями. Команда уже вряд ли может претендовать на еврокубки, но достойно завершить сезон ей вполне по силам. В последних играх «Фрайбург» проиграл «РБ Лейпциг» (0:2) и оказался сильнее «Байера» (2:1) на выезде.

Информация для ставок

• Четыре домашних матча «Майнца» из пяти завершились ставкой «обе забьют — нет»

• «Майнц» проиграл четыре матча из десяти последних

• Пять последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

• Четыре из пяти последних матчей «Фрайбурга» на выезде закончились ТБ 2.5

Прогноз

Команды продемонстрируют интересный футбол, где мы предполагаем увидеть большое количество забитых мячей, исходя из статистики. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.94.