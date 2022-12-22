«Мехелен» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.12.2022)

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вчера, 18:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Серкль Брюгге». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Мехелена» оценивается по 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Мехелен» не лучшим образом выступает в нынешнем сезоне и пока о зоне плей-офф разговоров не идет. Коллектив идет только на 13 месте и смог набрать 18 баллов, что не позволяет ему находится в верхней части турнирной таблице. В матче против крепкого «Серкль Брюгге» у хозяев вряд ли будет много голевых моментов, поэтому необходимо максимально использовать свои шансы. В двух последних встречах «Мехелен» обыграл «Серен Юнайтед» в кубке страны (1:0) и сыграл вничью в товарищеском матче с «Эспаньолом» (1:1).

«Серкль Брюгге» имел в начале сезона некоторые проблемы с результатами, но в последние месяцы стабильно добивается результата, о чем говорит текущее девятое место. Клуб имеет в своем активе 25 баллов и только по дополнительным показателям уступает сопернику из зоны плей-офф. В прошлом туре чемпионата «Серкль Брюгге» одолел на выезде «Сент-Трюйден» (1:0), а в кубке Бельгии лишь в дополнительное время уступил «Генту» (0:1).

Информация для ставок

«Мехелен» проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Серкль Брюгге» уступил в шести поединках из десяти последних на выезде

Три последних матча между клубами в основное время завершились ничьими

Три из четырех поединков команда закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Однако, вероятнее всего, хозяева смогут добиться важной победы. Сделать ставку на «Мехелен» можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.