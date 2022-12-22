Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Мехелен» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.12.2022)

вчера, 18:48
Мехелен

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Серкль Брюгге». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Мехелена» оценивается по 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.743.642.54

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Мехелен» не лучшим образом выступает в нынешнем сезоне и пока о зоне плей-офф разговоров не идет. Коллектив идет только на 13 месте и смог набрать 18 баллов, что не позволяет ему находится в верхней части турнирной таблице. В матче против крепкого «Серкль Брюгге» у хозяев вряд ли будет много голевых моментов, поэтому необходимо максимально использовать свои шансы. В двух последних встречах «Мехелен» обыграл «Серен Юнайтед» в кубке страны (1:0) и сыграл вничью в товарищеском матче с «Эспаньолом» (1:1).

«Серкль Брюгге» имел в начале сезона некоторые проблемы с результатами, но в последние месяцы стабильно добивается результата, о чем говорит текущее девятое место. Клуб имеет в своем активе 25 баллов и только по дополнительным показателям уступает сопернику из зоны плей-офф. В прошлом туре чемпионата «Серкль Брюгге» одолел на выезде «Сент-Трюйден» (1:0), а в кубке Бельгии лишь в дополнительное время уступил «Генту» (0:1).

Информация для ставок

  • «Мехелен» проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Серкль Брюгге» уступил в шести поединках из десяти последних на выезде
  • Три последних матча между клубами в основное время завершились ничьими
  • Три из четырех поединков команда закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Однако, вероятнее всего, хозяева смогут добиться важной победы. Сделать ставку на «Мехелен» можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.75 1.70 2.22
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:56
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:15
Думаю, что гости по составу сильнее и проиграть не должны
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 