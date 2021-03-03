«Метц» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (03.03.2021)

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сегодня, 00:15

«Метц» и «Анже» сыграют в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Вероятность победы «Метца» в этой игре букмекерская компания Бетсити оценивает коэффициентом 2.58. Сделать ставку на победу «Анже» можно по котировке 3.15, а ничья идет за 3.22.

Согласно линии, которую предложил букмекер, нас ожидает низкая результативность в этом матче. Поставить на ТМ (2,5) можно по котировке 1.57, ТБ (2,5) – 2.65.

Форма команд

«Метц» поднялся на пятое место рейтинга Лиги 1. Эту позицию команда разделяет с «Лансом», у которого тоже 41 зачетный пункт. В активе «бордовых» две победы подряд, которые они оформили в гостевых матчах с «Ниццей» и «Бордо» (2:1).

«Анже» не побеждал в пяти последних турах чемпионата. В этой серии «черно-белые» потерпели поражения от «Ниццы» (0:3) и «Нанта» (1:3), а в двух предыдущих поединках команда разделила очки со «Страсбуром» (0:0) и «Лансом» (2:2).

В турнирной таблице Лиги 1 «Анже» опустился на десятую строчку.

Информация для ставок

«Анже» не забивал голы в трех прошлых гостевых матчах Лиги 1

В трех последних поединках «Метца» в чемпионате сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Анже» не побеждал в пяти предыдущих выездных поединках чемпионата

Прогноз

«Анже» очень мало забивает в гостевых встречах. «Метц» большинство матчей в этом сезоне заканчивает с низкой результативностью. Предлагаем поставить на ТМ (2,5) с коэффициентом 1.57 в букмекерской конторе Бетсити.

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