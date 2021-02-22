«Мидлсбро» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2021)

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сегодня, 01:03

«Мидлсбро» сыграет против «Бристоль Сити» 23 февраля 2021 года. Это поединок в рамках 32-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Мидлсбро» букмекеры принимают по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на победу «Бристоль Сити» за 5.35. Ничейный исход оценивают в 3.80.

Форма команд

«Мидлсбро» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе у команды 46 пунктов. В этом сезоне они выиграли 13 матчей, 7 раз сыграли вничью и 11 раз проиграли. Последние поединки с участием этого клуба радуют поклонников, но «Мидлсбро» ходит по тонкому льду и в любой момент может проиграть, возможно, это случится уже в поединке с «Бристоль Сити».

«Бристоль Сити» идет на 15-й строчке в таблице, в активе у команды 39 пунктов. В активе клуба 12 побед, три ничьих и 16 поражений в нынешнем сезоне. «Бристоль» думает только о том, как избежать вылета в низший дивизион.

Информация для ставок

«Бристоль» проиграл все последние пять матчей

«Мидлсбро» не проигрывал в трех из последних пяти матчей

«Бристоль» пропустил 14 мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Это будет сложный матч, особенно для гостей, которые не могут победить уже несколько матчей подряд. Букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что гол будет забит в период с 31-й по 45-й минуту — коэффициент 2.85.

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