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«Мидлсбро» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2021)

сегодня, 01:03

«Мидлсбро» сыграет против «Бристоль Сити» 23 февраля 2021 года. Это поединок в рамках 32-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.713.765.56
Fonbet 1.70 3.65 5.30
Мелбет 1.74 3.76 5.10
Лига ставок 1.68 3.60 5.00
Pin-up 1.70 3.50 5.10

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Мидлсбро» букмекеры принимают по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на победу «Бристоль Сити» за 5.35. Ничейный исход оценивают в 3.80.

Форма команд

«Мидлсбро» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе у команды 46 пунктов. В этом сезоне они выиграли 13 матчей, 7 раз сыграли вничью и 11 раз проиграли. Последние поединки с участием этого клуба радуют поклонников, но «Мидлсбро» ходит по тонкому льду и в любой момент может проиграть, возможно, это случится уже в поединке с «Бристоль Сити».

«Бристоль Сити» идет на 15-й строчке в таблице, в активе у команды 39 пунктов. В активе клуба 12 побед, три ничьих и 16 поражений в нынешнем сезоне. «Бристоль» думает только о том, как избежать вылета в низший дивизион.

Информация для ставок

  • «Бристоль» проиграл все последние пять матчей
  • «Мидлсбро» не проигрывал в трех из последних пяти матчей
  • «Бристоль» пропустил 14 мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Это будет сложный матч, особенно для гостей, которые не могут победить уже несколько матчей подряд. Букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что гол будет забит в период с 31-й по 45-й минуту — коэффициент 2.85.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лидс» — «Саутгемптон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.713.765.56
Fonbet 1.70 3.65 5.30
Мелбет 1.74 3.76 5.10
Лига ставок 1.68 3.60 5.00
Pin-up 1.70 3.50 5.10
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