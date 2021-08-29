«Минай» — «Шахтёр». Прогноз на матч УПЛ (29.08.2021)

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сегодня, 11:01

В поединке второго тура чемпионата Украины встретятся «Минай» и «Шахтёр».

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Шахтёр», на победу которого с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Мелбет дает коэффициент 1.6. Поставить на победу «Миная» можно по коэффициенту 14.5, а взять ничью можно по коэффициенту 6.7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.67. Тотал меньше 2.5 стоит 2.2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.57.

Форма команд

«Минай» сыграл на один матч меньше, чем все остальные клубы, а после четырех туров занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда не может выиграть уже три поединка кряду, а последние два матча с луганской «Зарей» и ровенским «Вересом» завершились (0:1) и (1:1) соответственно.

Донецкий «Шахтёр», который хочет усилиться игроком «Интера», среди недели провел поединок квалификации Лиги чемпионов и смог спасти игру, которая пошла не по сценарию дончан. Коллектив уступал к перерыву (0:2), но собрался и переломил ход встречи. Итоговые (2:2) с учетом дополнительного времени позволили «Шахтёру» выйти в групповой этап ЛЧ .

Информация для ставок

• «Минай» одержал всего одну победу в последних 10 поединках

• «Шахтёр» не проигрывает пять матчей кряду (с учетом дополнительного времени)

• Забивная серия «Шахтёра» насчитывает 10 игр

Прогноз

Предлагаем поставить на победу «Шахтёра» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.