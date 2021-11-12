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«Мирандес» — «Уэска». Прогноз на матч испанской Сегунды (13.11.2021)

12 ноября 2021, 18:36

«Мирандес» примет «Уэску» в рамках 16-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет предоставили котировки на матч, который пройдет 13 ноября 2021 года.

Испания. Сегунда 2021/2022
Мирандес
Уэска
0 : 1
завершен
13 ноября 2021, 20:15
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.043.202.59
Мелбет 2.81 3.21 2.56
1XBET 2.76 3.34 2.57
BetBoom 2.90 3.10 2.58

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния является «Уэска». Букмекеры предлагают сделать ставку на эту команду по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Мирандеса» в 2.95.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал голов больше трех по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Мирандес» расположился в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в семи матчах. У «Мирандеса» 23 забитых и 26 пропущенных мячей. Испанский коллектив в последних матчах уступил «Вальядолиду», а также победил «Луго» и сыграл вничью с «Сарагосой».

«Уэска» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 баллов. Команда выиграла четыре матча, пять раз играла вничью и проиграла в шести поединках. В нынешнем сезоне у испанского коллектива 17 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних поединках «Уэска» проиграла «Леганесу», а также сыграла вничью с «Понферрадиной» и «Аморебьетой».

Информация для ставок

  • «Уэска» не побеждает пять матчей подряд
  • «Мирандес» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Уэски» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85. Сложно предсказать победителя, так как оба клуба в последних матчах выглядят не так уж и плохо. Единственное, в чем можно быть уверенным, это в голах как с одной стороны, так и с другой. Команды часто забивают в нынешнем сезоне.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.61 1.70 2.25
Мелбет 1.67 2.26
1XBET 1.77 2.16
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9527hggpn944
9527hggpn944
12 ноября в 21:17
Футбольный клуб Уэска выиграет матч
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