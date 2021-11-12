«Мирандес» — «Уэска». Прогноз на матч испанской Сегунды (13.11.2021)

«Мирандес» примет «Уэску» в рамках 16-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет предоставили котировки на матч, который пройдет 13 ноября 2021 года.
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0 : 1
завершен
13 ноября 2021, 20:15
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния является «Уэска». Букмекеры предлагают сделать ставку на эту команду по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Мирандеса» в 2.95.
В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал голов больше трех по коэффициенту 3.25.
Форма команд
«Мирандес» расположился в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в семи матчах. У «Мирандеса» 23 забитых и 26 пропущенных мячей. Испанский коллектив в последних матчах уступил «Вальядолиду», а также победил «Луго» и сыграл вничью с «Сарагосой».
«Уэска» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 17 баллов. Команда выиграла четыре матча, пять раз играла вничью и проиграла в шести поединках. В нынешнем сезоне у испанского коллектива 17 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних поединках «Уэска» проиграла «Леганесу», а также сыграла вничью с «Понферрадиной» и «Аморебьетой».
Информация для ставок
- «Уэска» не побеждает пять матчей подряд
- «Мирандес» выиграл один матч из последних пяти
- У «Уэски» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85. Сложно предсказать победителя, так как оба клуба в последних матчах выглядят не так уж и плохо. Единственное, в чем можно быть уверенным, это в голах как с одной стороны, так и с другой. Команды часто забивают в нынешнем сезоне.