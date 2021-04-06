«Монако» — «Метц». Прогноз на матч Кубка Франции (06.04.21)

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вчера, 15:20

«Монако» и «Метц» 6 апреля сыграют на стадии 1/8 финала Кубка Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Сыграть победу «Монако» в предстоящей игре букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.40. Ничья идет по коэффициенту 5.10, а победа «Метца» доступна по коэффициенту 9.30.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на верховой исход. Вариант с тоталом больше (2,5) мячей доступен по коэффициенту 1.75, меньше – 2.05.

Форма команд

3 апреля «Монако» принимал «Метц» дома в рамках очередного тура чемпионата Франции. Хозяева не смогли вскрыть оборону соперника в первой половине встречи, но во второй забили четыре гола и оформили убедительную победу (4:0).

На предыдущей стадии Кубка Франции «Монако» прошел «Ниццу» за счет гостевой виктории (2:0). «Метц» в 1/16 финала встречался с «Валансьеном» и разгромил соперника в гостях (4:0).

У «Монако» улучшилось положение в Лиге 1, где команда поднялась на третью позицию. Команда Нико Ковача теперь уступает ПСЖ , который идёт на втором месте, только один балл. «Метц» уже может спокойно доигрывать сезон в чемпионате, где команде не грозит борьба за выживание, как и зона еврокубков.

Информация для ставок

В 10 прошлых домашних матчах «Монако» потерпел одно поражение – шесть побед и три ничьи

В пассиве «Метца» три проигрыша в 10 предыдущих гостевых встречах во всех турнирах

В четырех предыдущих встречах команд на поле «Монако» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В 8 из 10 последних матчей на своем поле «Монако» забивал минимум два гола

Прогноз

«Монако» вполне логично идет фаворитом в этой встрече. В субботу «монегаски» легко обыграли соперника, показав, как можно вскрывать оборону. В кубковой встрече «Метц» ожидает та же участь. Предлагаем ставку на победу «Монако» с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Бетсити.