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«Монако» — «Метц». Прогноз на матч Кубка Франции (06.04.21)

вчера, 15:20

«Монако» и «Метц» 6 апреля сыграют на стадии 1/8 финала Кубка Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.259.16
Фонбет Live! 6.10 1.18 23.00
Мелбет 1.45 4.60 8.04
BetBoom 1.47 4.40 6.60

Ставки букмекеров

Сыграть победу «Монако» в предстоящей игре букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.40. Ничья идет по коэффициенту 5.10, а победа «Метца» доступна по коэффициенту 9.30.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на верховой исход. Вариант с тоталом больше (2,5) мячей доступен по коэффициенту 1.75, меньше – 2.05.

Форма команд

3 апреля «Монако» принимал «Метц» дома в рамках очередного тура чемпионата Франции. Хозяева не смогли вскрыть оборону соперника в первой половине встречи, но во второй забили четыре гола и оформили убедительную победу (4:0).

На предыдущей стадии Кубка Франции «Монако» прошел «Ниццу» за счет гостевой виктории (2:0). «Метц» в 1/16 финала встречался с «Валансьеном» и разгромил соперника в гостях (4:0).

У «Монако» улучшилось положение в Лиге 1, где команда поднялась на третью позицию. Команда Нико Ковача теперь уступает ПСЖ, который идёт на втором месте, только один балл. «Метц» уже может спокойно доигрывать сезон в чемпионате, где команде не грозит борьба за выживание, как и зона еврокубков.

Информация для ставок

  • В 10 прошлых домашних матчах «Монако» потерпел одно поражение – шесть побед и три ничьи
  • В пассиве «Метца» три проигрыша в 10 предыдущих гостевых встречах во всех турнирах
  • В четырех предыдущих встречах команд на поле «Монако» сыграла ставка на ТБ(2,5)
  • В 8 из 10 последних матчей на своем поле «Монако» забивал минимум два гола

Прогноз

«Монако» вполне логично идет фаворитом в этой встрече. В субботу «монегаски» легко обыграли соперника, показав, как можно вскрывать оборону. В кубковой встрече «Метц» ожидает та же участь. Предлагаем ставку на победу «Монако» с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.68 1.67 2.21
Мелбет 2.05 1.86
BetBoom 2.80 1.39 1.90 1.84 1.50 2.45
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STVA 1
STVA 1
вчера в 15:35
Победа хозяев
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