«Монако» — «Спарта» Прага. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

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10 августа 2021, 12:29

В ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов «Монако» примет на своем поле «Спарту» из Праги. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.45. В случае победы «Спарты» зайдет коэффициент 8.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.69 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Монако» провел отличный первый матч с клубом из Чехии, обеспечив себе хорошее преимущество перед второй игрой. Команда пребывает в хорошей физической форме, помешать подопечным Нико Ковача пройти в последний этап квалификации могут только они сами. Тем не менее всем болельщикам можно ожидать интересный поединок с большим количеством борьбы. В прошлой игре чемпионата Франции «Монако» разошелся миром с «Нантом» (1:1), а ранее обыграл в первом матче «Спарту» (2:0).

«Спарта» не смогла в домашнем матче оказать должного сопротивления французскому клубу, теперь их положение выглядит очень печально. Тем не менее чешский коллектив выйдет в ответном матче с надеждой исправить ситуацию. Команда взяла максимум очков на старте национального чемпионата, что придает болельщикам оптимизма. В последней игре «Спарта» обыграла на своем поле «Карвину» (2:0), а ранее уступила «Монако» (0:2).

Информация для ставок

«Спарта» Прага выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Монако» выиграл только пять матчей из последних десяти (включая товарищеские поединки)

Четыре последних матча клуба из Чехии закончились исходом «обе забьют — нет»

Семь из десяти последних матчей «Спарты» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Монако» уже имеет солидное преимущество и не пойдет вперед «сломя голову». Команда попытается аккуратно довести поединок до логического завершения. Предполагаем, что матч будет низовой, а сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.17.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу «Шахтёра» в другом матче квалификации Лиги чемпионов.