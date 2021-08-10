«Монако» — «Спарта» Прага. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

В ответном матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов «Монако» примет на своем поле «Спарту» из Праги. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.45. В случае победы «Спарты» зайдет коэффициент 8.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.69 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Монако» провел отличный первый матч с клубом из Чехии, обеспечив себе хорошее преимущество перед второй игрой. Команда пребывает в хорошей физической форме, помешать подопечным Нико Ковача пройти в последний этап квалификации могут только они сами. Тем не менее всем болельщикам можно ожидать интересный поединок с большим количеством борьбы. В прошлой игре чемпионата Франции «Монако» разошелся миром с «Нантом» (1:1), а ранее обыграл в первом матче «Спарту» (2:0).
«Спарта» не смогла в домашнем матче оказать должного сопротивления французскому клубу, теперь их положение выглядит очень печально. Тем не менее чешский коллектив выйдет в ответном матче с надеждой исправить ситуацию. Команда взяла максимум очков на старте национального чемпионата, что придает болельщикам оптимизма. В последней игре «Спарта» обыграла на своем поле «Карвину» (2:0), а ранее уступила «Монако» (0:2).
Информация для ставок
- «Спарта» Прага выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Монако» выиграл только пять матчей из последних десяти (включая товарищеские поединки)
- Четыре последних матча клуба из Чехии закончились исходом «обе забьют — нет»
- Семь из десяти последних матчей «Спарты» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Монако» уже имеет солидное преимущество и не пойдет вперед «сломя голову». Команда попытается аккуратно довести поединок до логического завершения. Предполагаем, что матч будет низовой, а сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.17.
Ранее букмекеры предложили поставить на победу «Шахтёра» в другом матче квалификации Лиги чемпионов.