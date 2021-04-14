«Морейренсе» — «Тондела»: прогноз на матч Примейры (17.04.21)

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вчера, 10:33

«Морейренсе» и «Тондела» 17 апреля сыграют в рамках 27-го тура чемпионата Португалии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

На победу «Морейренсе» в этом матче букмекерская контора Мелбет выставила коэффициент 2.24. Шансы на то, что команды сыграют вничью, оцениваются котировкой 3.34, а гостевая победа «Тонделы» идет по коэффициенту 3.32.

Также букмекер больше шансов отвел на то, что игра получится закрытой. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

Набрав 28 очков за 26 туров, «Морейренсе» расположился на восьмом месте общего зачета чемпионата Португалии. По ходу сезона хозяева грядущей встречи занесли себе в актив восемь побед и 10 ничейных поединков.

В пяти предыдущих турах лиги «Морейренсе» потерпел только одно поражение – от «Пасуша» (0:3) в гостях. В других матчах этой серии команда обыграла «Маритиму» (2:0) и «Жил Висенте» (2:1), а также разделила очки с лидером «Спортингом» (1:1) и «Риу Аве» (1:1).

У «Тонделы» 28 баллов и 11-е место в турнирной таблице Примейры. «Зелено-желтые» оформили восемь побед и четыре ничьи, проиграв 14 поединков в чемпионате.

Эти показатели дают возможность «Тонделе» опережать зону прямого вылета на шесть зачетных пунктов. В прошлом туре лиги сегодняшние гости не выстояли в домашней игре против «Порту» (0:2), а до этого обыграли в гостях «Гимарайнш» (2:1).

Информация для ставок

• 6 из 7 последних домашних матчей «Морейренсе» закончились вничью

• В 5 из 6 гостевых игр «Тонделы» сыграла ставка на ТМ(2,5)

• В 3 предыдущих очных встречах соперников «Тондела» не проигрывала – две ничьи и одна победа

Прогноз

«Морейренсе» в домашних играх не отличается надежной защитой. Хозяева пропускали минимум один гол в восьми прошлых матчах на своем поле. «Тондела» стабильно забивает в гостях. Учитывая вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.95 в БК Мелбет.