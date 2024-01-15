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«Наполи» — «Фиорентина». Прогноз на матч суперкубка Италии (18.01.2024)

вчера, 13:35
Наполи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение неаполитанцам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Фиорентины» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.97. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Наполи» находится в очень плохом состоянии, и даже домашняя победа над главным аутсайдером чемпионата «Салернитаной» команде далась очень сложно (2:1). В игре за трофей с «Фиорентиной», чемпиону придется очень непросто, ведь соперник из Флоренции решительно настроен. Еще в одной недавней встрече «Наполи» крупно проиграл на выезде «Торино» в чемпионате Италии (0:3).

«Фиорентина» напротив, проводит хороший сезон и удерживает текущее четвертое место в Серии А. Команда хочет побороться за зону Лиги Чемпионов, но в матче за суперкубок Италии будет выкладываться на все свои возможности, ведь это возможность пополнить коллекцию еще одним трофеем. В прошлой игре «Фиорентина» сыграла вничью с «Удинезе» (2:2), а ранее прошла «Болонью» в кубке страны в серии пенальти (1:0).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Наполи» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Наполи» выиграл только один матч из пяти последних у «Фиорентины»

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но мы предполагаем, что в основное время победитель не будет определен. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
89am2tqrahjf
89am2tqrahjf
вчера в 16:31
В предстоящем матче «Фиорентина» является фаворитом, и вероятно, матч закончится победой «Фиорентины».
26kk6r2d9fjn
26kk6r2d9fjn
вчера в 16:30
Скорее всего будет забито не более 2.5 мячей, и есть вероятность, что “Наполи” может проиграть очередной матч.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:58
Полуфинал Суперкубка Италии, и выбрать лучшего из данной пары не просто. Однако как минимум выстоять достойно в основное время, Фиорентине должно быть под силу. И если непосредственно к цифрам, то начиная с 2022 года, а это 5-ть личных встреч кряду, неаполитанцы лишь однажды смогли победить "Фиалок". Поэтому в данном мероприятие недооценивать неуступчивый нрав клуба из Флоренции, как минимум опрометчиво.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 13:59
Фиорентина победит в этом матче.
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