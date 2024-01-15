«Наполи» — «Фиорентина». Прогноз на матч суперкубка Италии (18.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение неаполитанцам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Фиорентины» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.9.
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18 января 2024, 22:00
четверг
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.97. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.
Форма команд
«Наполи» находится в очень плохом состоянии, и даже домашняя победа над главным аутсайдером чемпионата «Салернитаной» команде далась очень сложно (2:1). В игре за трофей с «Фиорентиной», чемпиону придется очень непросто, ведь соперник из Флоренции решительно настроен. Еще в одной недавней встрече «Наполи» крупно проиграл на выезде «Торино» в чемпионате Италии (0:3).
«Фиорентина» напротив, проводит хороший сезон и удерживает текущее четвертое место в Серии А. Команда хочет побороться за зону Лиги Чемпионов, но в матче за суперкубок Италии будет выкладываться на все свои возможности, ведь это возможность пополнить коллекцию еще одним трофеем. В прошлой игре «Фиорентина» сыграла вничью с «Удинезе» (2:2), а ранее прошла «Болонью» в кубке страны в серии пенальти (1:0).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Фиорентины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Наполи» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Наполи» выиграл только один матч из пяти последних у «Фиорентины»
Прогноз
В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но мы предполагаем, что в основное время победитель не будет определен. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.