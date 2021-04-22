ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Наполи — „Лацио“. Прогноз на матч Серии А (22.04.2021)

сегодня, 00:52

В 32-м туре Серии А «Наполи» принимает дома амбициозный «Лацио». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.063.803.65
Лига Ставок 2.06 3.75 3.50
Фонбет 2.10 3.70 3.55
Мелбет 2.11 3.72 3.64
1XBET 2.11 3.72 3.64
BetBoom 2.09 3.69 3.54

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Наполи», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. Рискнуть на триумф гостей можно по 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.17, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Наполи» выступает достаточно стабильно, стараясь набирать очки в каждом матче. Команда борется за первую четверку в турнирной таблице, чтобы обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон. В последних пяти встречах «Наполи» набрал 10 очков и на данный момент опережает «Лацио» на два очка, сыграв на одну игру больше. В прошлом туре «Наполи» сыграл вничью с «Интером» (1:1), а ранее обыграл на выезде «Сампдорию» (2:0).

Римский «Лацио» набрал очень хороший ход и показывает победную серию из нескольких матчей. Команда пытается подняться вверх по турнирной таблице. В прошлых двух турах «Лацио» выиграл у «Беневенто» (5:3) и «Вероны» (1:0).

Информация для ставок

• «Лацио» выиграл пять матчей подряд в чемпионате
• «Наполи» не проигрывает на своем поле 11 матчей подряд
• «Лацио» проиграл последние четыре матча «Наполи» на его поле

Прогноз

«Наполи» на протяжении сезона показал, что готов играть с любым соперником и добиваться положительных результатов. Предполагаем, что неаполитанцы на своем поле смогут прервать победную серию «Лацио» и одержать победу. Сделать ставку на «Наполи» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Рома» — «Аталанта».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.67 1.81 2.09
Лига Ставок 2.27 1.64 1.80 2.02
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 3.52 1.31 2.31 1.72 1.78 2.09
BetBoom 3.73 1.30 2.28 1.67 1.79 2.09
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:40
Наполи не проиграет матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100