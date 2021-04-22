«Наполи — „Лацио“. Прогноз на матч Серии А (22.04.2021)

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сегодня, 00:52

В 32-м туре Серии А «Наполи» принимает дома амбициозный «Лацио». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Наполи», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. Рискнуть на триумф гостей можно по 3.45, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.17, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Наполи» выступает достаточно стабильно, стараясь набирать очки в каждом матче. Команда борется за первую четверку в турнирной таблице, чтобы обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон. В последних пяти встречах «Наполи» набрал 10 очков и на данный момент опережает «Лацио» на два очка, сыграв на одну игру больше. В прошлом туре «Наполи» сыграл вничью с «Интером» (1:1), а ранее обыграл на выезде «Сампдорию» (2:0).

Римский «Лацио» набрал очень хороший ход и показывает победную серию из нескольких матчей. Команда пытается подняться вверх по турнирной таблице. В прошлых двух турах «Лацио» выиграл у «Беневенто» (5:3) и «Вероны» (1:0).

Информация для ставок

• «Лацио» выиграл пять матчей подряд в чемпионате

• «Наполи» не проигрывает на своем поле 11 матчей подряд

• «Лацио» проиграл последние четыре матча «Наполи» на его поле

Прогноз

«Наполи» на протяжении сезона показал, что готов играть с любым соперником и добиваться положительных результатов. Предполагаем, что неаполитанцы на своем поле смогут прервать победную серию «Лацио» и одержать победу. Сделать ставку на «Наполи» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12.

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