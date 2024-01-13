«Наполи» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (13.01.2024)

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вчера, 08:47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.5, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 2.4. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Наполи» уже по итогам середины пройденного пути откровенно провалил сезон, а сейчас уже собрал серию без побед из четырех поединков. Команда откатилась уже на девятое место с 28 очками, что для чемпиона Италии выглядит особенно удручающе. В матче с последней командой Серии А хозяева обязаны не допустить осечек, иначе тучи над клубом еще больше сгустятся. Два последних матча «Наполи» завершились поражением от «Торино» (0:3) и ничьей с «Монцой» (0:0).

«Салернитана» не может выбраться с последнего места турнирной таблицы, хотя до сих пор не сильно отстает от конкурентов. Команда набрала 12 очков, что на три пункта меньше, чем у 15 места, которое сохраняет прописку в Серии А. Даже с таким слабым «Наполи» вряд ли у гостей будет много шансов на выездной успех. В прошлом туре «Салернитана» уступила «Ювентусу» (1:2), а ранее разгром проиграла тем же туринцам в кубке Италии (1:6).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Салернитаны» завершились исходом «обе забьют»

«Наполи» не может забить уже четыре встречи подряд

Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Наполи» выиграл шесть из семи последних матчей с «Салернитаной»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет вязким и вряд ли порадует болельщиков большим количеством голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.