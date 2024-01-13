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«Наполи» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (13.01.2024)

вчера, 08:47
Наполи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.5, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 2.4. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Наполи» уже по итогам середины пройденного пути откровенно провалил сезон, а сейчас уже собрал серию без побед из четырех поединков. Команда откатилась уже на девятое место с 28 очками, что для чемпиона Италии выглядит особенно удручающе. В матче с последней командой Серии А хозяева обязаны не допустить осечек, иначе тучи над клубом еще больше сгустятся. Два последних матча «Наполи» завершились поражением от «Торино» (0:3) и ничьей с «Монцой» (0:0).

«Салернитана» не может выбраться с последнего места турнирной таблицы, хотя до сих пор не сильно отстает от конкурентов. Команда набрала 12 очков, что на три пункта меньше, чем у 15 места, которое сохраняет прописку в Серии А. Даже с таким слабым «Наполи» вряд ли у гостей будет много шансов на выездной успех. В прошлом туре «Салернитана» уступила «Ювентусу» (1:2), а ранее разгром проиграла тем же туринцам в кубке Италии (1:6).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Салернитаны» завершились исходом «обе забьют»
  • «Наполи» не может забить уже четыре встречи подряд
  • Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Наполи» выиграл шесть из семи последних матчей с «Салернитаной»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет вязким и вряд ли порадует болельщиков большим количеством голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
wyuss9m2zh55
wyuss9m2zh55
вчера в 08:59
На этот матч я бы поставил на тотал больше 2.5 голов.
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вчера в 08:57
«Наполи» находится в плохой форме. Но, «Салернитана» вряд ли сможет победить на выезде.
86g88znrku7e
86g88znrku7e
вчера в 08:54
«Наполи», который раньше был на вершине турнирной таблицы, сейчас находится в кризисе и занимает лишь девятое место. Команда проиграла два последних матча и теперь настроена на победу в игре с «Салернитаной», чтобы улучшить свое положение. «Салернитана», находящаяся на последнем месте, имеет три очка меньше, чем у конкурентов, и будет стараться набрать очки в этом матче.
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вчера в 08:52
"Дерби Кампании" - именно такое название носит противостояние данных клубов, и учитывая всю принципиальность предстоящей встречи, стоит рассчитывать на то, что аутсайдер будет сверхмотивирован. Да и к тому же, именно на территории Наполи, Салернитана хороша в атаке, и к примеру, в 2022 году, а также в 2023, команда забивала на стадионе имени Марадоны. Вот и сейчас многое сводится к тому, что фаворит даст сбой в защите.
2k24u3chu62c
2k24u3chu62c
вчера в 08:51
У действующего чемпиона Италии проблемы продолжаются, и на данный момент команда не может победить на протяжении 4-х встреч кряду. Что также важно, оборонительный механизм клуба серьезно дал сбой, и только в этих 4-х матчах неаполитанцы пропустили 9-ть мячей, и это при том, что не забившая Монца не смогла реализовать пенальти, а также наиграла по xG на 1.39 голов. То есть ситуация могла быть еще более унылой.
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