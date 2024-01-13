«Наполи» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (13.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.5, а победа «Салернитаны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.5.
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2 : 1
завершен
вчера, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 2.4. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.
Форма команд
«Наполи» уже по итогам середины пройденного пути откровенно провалил сезон, а сейчас уже собрал серию без побед из четырех поединков. Команда откатилась уже на девятое место с 28 очками, что для чемпиона Италии выглядит особенно удручающе. В матче с последней командой Серии А хозяева обязаны не допустить осечек, иначе тучи над клубом еще больше сгустятся. Два последних матча «Наполи» завершились поражением от «Торино» (0:3) и ничьей с «Монцой» (0:0).
«Салернитана» не может выбраться с последнего места турнирной таблицы, хотя до сих пор не сильно отстает от конкурентов. Команда набрала 12 очков, что на три пункта меньше, чем у 15 места, которое сохраняет прописку в Серии А. Даже с таким слабым «Наполи» вряд ли у гостей будет много шансов на выездной успех. В прошлом туре «Салернитана» уступила «Ювентусу» (1:2), а ранее разгром проиграла тем же туринцам в кубке Италии (1:6).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Салернитаны» завершились исходом «обе забьют»
- «Наполи» не может забить уже четыре встречи подряд
- Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Наполи» выиграл шесть из семи последних матчей с «Салернитаной»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет вязким и вряд ли порадует болельщиков большим количеством голов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.