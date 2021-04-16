«Насионал» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (17.04.2021)

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16 апреля 2021, 06:34

В 27-м туре Примейры между собой сыграют «Насионал» и «Порту». Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Порту» явным фаворитом поединка. Победа гостей оценивается в 1.3. На победу «Насионала» можно поставить по коэффициенту 10.2, ничейный исход представлен коэффициентом 5.5.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.68. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.31.

Форма команд

«Насионал» — главный аутсайдер чемпионата Португалии. Набрав 21 балл, команда расположилась на последнем месте общего зачета, а дистанция от безопасной зоны составляет три очка. Положение «Насионала» резко ухудшилось из-за того, что клуб проиграл восемь матчей кряду. В предыдущем туре лиги «Насионал» крупно уступил «Санта-Кларе» (1:5), а до этого с аналогичным счетом дома проиграл «Портимоненси».

«Порту», тем временем, сократил отставание от лидера «Спортинга» до шести зачетных пунктов. «Драконы» побеждают в каждом матче и в прошлом туре легко обыграли в гостях «Тонделу» (2:0), а минимальной победы над «Челси» (1:0) на этой неделе не хватило «Порту», для того чтобы выйти полуфинал Лиги чемпионов, из-за домашнего поражения (0:2).

Информация для ставок

«Порту» не проигрывал в 20 последних матчах чемпионата

«Насионал» пропускал минимум 2 гола в 8 прошлых матчах лиги

В 5 предыдущих домашних матчах «Насионала» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Вылет из Лиги чемпионов дает возможность «Порту» сосредоточиться на чемпионате. Чтобы догнать «Спортинг», «драконам» нужно систематически побеждать и ждать осечек прямого конкурента. Учитывая, в какой форме находится «Насионал», вряд ли у гостей возникнут проблемы в этом матче. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Порту» с форой (-1,5) по коэффициенту 1.92 в БК Бетсити.