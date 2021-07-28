«Нефтчи» — «Олимпиакос». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

«Нефтчи» и «Олимпиакос» сыграют между собой в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Олимпиакос» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.97, победа «Нефтчи» котируется в 3.59. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.55.
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) также оценивается в 1.92. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 1.73.
Форма команд
«Нефтчи» стартовал в квалификации Лиги чемпионов поединком с тбилисским «Динамо» и дважды сумел обыграть грузинский клуб с одинаковым счетом (2:1). В первой игре второго раунда команда отправилась в Грецию, где имела хорошие шансы для положительного результата, но не смогла поразить ворота соперника и проиграла (0:1).
«Олимпиакос», чей голкипер недавно перебрался в клуб АПЛ, готовился к матчам квалификации с помощью товарищеских встреч, выиграв пять раз из семи. В первом матче квалификации греческий клуб остался в меньшинстве в первом тайме, но смог удержать победный счет.
Информация для ставок
- «Нефтчи» выиграл три из шести последних поединков
- Беспроигрышная серия «Олимпиакоса» составляет пять матчей
- «Нефтчи» забивал в 12 из 13 последних матчей
- В трех из четырех последних матчей «Олимпиакоса» сыграла ставка на ТМ 2.5
Прогноз
Несмотря на проблемы в первой игре, греческий клуб смог одержать победу. Команда лучше организована и сильнее укомплектована, и наверняка сможет закрепить успех в ответном поединке Сделать ставку на победу «Олимпиакоса» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.97.