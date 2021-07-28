ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига чемпионов 2021/2022

«Нефтчи» — «Олимпиакос». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

вчера, 06:20

«Нефтчи» и «Олимпиакос» сыграют между собой в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Лига чемпионов 2021/2022
Нефтчи
Олимпиакос
0 : 1
завершен
вчера, 20:00
0 - 1
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.943.571.97
Мелбет 4.71 3.30 1.94
1XBET 3.68 3.26 1.96

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Олимпиакос» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.97, победа «Нефтчи» котируется в 3.59. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.55.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) также оценивается в 1.92. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 1.73.

Форма команд

«Нефтчи» стартовал в квалификации Лиги чемпионов поединком с тбилисским «Динамо» и дважды сумел обыграть грузинский клуб с одинаковым счетом (2:1). В первой игре второго раунда команда отправилась в Грецию, где имела хорошие шансы для положительного результата, но не смогла поразить ворота соперника и проиграла (0:1).

«Олимпиакос», чей голкипер недавно перебрался в клуб АПЛ, готовился к матчам квалификации с помощью товарищеских встреч, выиграв пять раз из семи. В первом матче квалификации греческий клуб остался в меньшинстве в первом тайме, но смог удержать победный счет.

Информация для ставок

  • «Нефтчи» выиграл три из шести последних поединков
  • Беспроигрышная серия «Олимпиакоса» составляет пять матчей
  • «Нефтчи» забивал в 12 из 13 последних матчей
  • В трех из четырех последних матчей «Олимпиакоса» сыграла ставка на ТМ 2.5

Прогноз

Несмотря на проблемы в первой игре, греческий клуб смог одержать победу. Команда лучше организована и сильнее укомплектована, и наверняка сможет закрепить успех в ответном поединке Сделать ставку на победу «Олимпиакоса» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.97.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.54 1.76 2.10
Мелбет 1.64 2.31
1XBET 1.60 2.40
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:35
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100