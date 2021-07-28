«Нефтчи» — «Олимпиакос». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

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вчера, 06:20

«Нефтчи» и «Олимпиакос» сыграют между собой в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Олимпиакос» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.97, победа «Нефтчи» котируется в 3.59. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.55.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) также оценивается в 1.92. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 1.73.

Форма команд

«Нефтчи» стартовал в квалификации Лиги чемпионов поединком с тбилисским «Динамо» и дважды сумел обыграть грузинский клуб с одинаковым счетом (2:1). В первой игре второго раунда команда отправилась в Грецию, где имела хорошие шансы для положительного результата, но не смогла поразить ворота соперника и проиграла (0:1).

«Олимпиакос», чей голкипер недавно перебрался в клуб АПЛ , готовился к матчам квалификации с помощью товарищеских встреч, выиграв пять раз из семи. В первом матче квалификации греческий клуб остался в меньшинстве в первом тайме, но смог удержать победный счет.

Информация для ставок

«Нефтчи» выиграл три из шести последних поединков

Беспроигрышная серия «Олимпиакоса» составляет пять матчей

«Нефтчи» забивал в 12 из 13 последних матчей

В трех из четырех последних матчей «Олимпиакоса» сыграла ставка на ТМ 2.5

Прогноз

Несмотря на проблемы в первой игре, греческий клуб смог одержать победу. Команда лучше организована и сильнее укомплектована, и наверняка сможет закрепить успех в ответном поединке Сделать ставку на победу «Олимпиакоса» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.97.