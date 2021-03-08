«Ницца» — «Монако». Прогноз на матч Кубка Франции (08.03.2021)

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сегодня, 01:03

«Ницца» и «Монако» сыграют в 1/16 финала Кубка Франции. Представляем прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки букмекеров

Шансы «Монако» одержать победу в этом матче котируются в 2.02. Вероятность победы «Ниццы» букмекеры оцениваются в 3.82, а ничья идет за 3.84.

С небольшим преимуществом в линии БК Фонбет идут ставки на высокую результативность. Сыграть исход с тоталом больше (2,5) голов можно за 1.69, меньше – 2.37.

Форма команд

«Ницца» в этом сезоне играет очень нестабильно. Во французской Лиге 1 команда чередует неудачные серии с победными матчами. В последних двух поединках «орлы» оформили трудовые победы над «Ренном» и «Нимом» с одинаковым счетом 2:1. Перед этим «Ницца» потерпела три поражения кряду, уступив «Мецу» (1:2), «Марселю» (2:3) и ПСЖ (1:2).

На стадии 1/32 финала Кубка Франции «Ницца» выбила из турнира вышеупомянутый «Ним» (3:1).

«Монако» допустил осечку в прошлом туре чемпионата Франции, прервав длительную серию без поражений. Подопечные Нико Ковача сыграли пассивно в атаке, уступив на выезде «Страсбуру» (0:1). Перед этим «монегаски» обыграли в гостях ПСЖ , а потом дожали дома «Брест» (2:1).

В предыдущем раунде Кубка Франции «Монако» скромно победил в гостях «Гренобль» (1:0).

Информация для ставок

В пяти прошлых очных встречах соперники обменивались забитыми голами

«Ницца» забивала и пропускала голы в шести предыдущих матчах

У «Монако» четыре победы в пяти последних гостевых поединках

«Ницца» проиграла три прошлых матча против «Монако»

Прогноз

Последние неудачи «Ниццы» неизменно сопровождались забитыми голами.

«Монако» идет фаворитом в этой паре, но у гостей нестабильно играет оборона. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.57 в БК Фонбет.

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