«АЗ Алкмар» — «Гронинген». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (21.12.2021)

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21 декабря 2021, 13:32

21 декабря 2021 года состоится поединок АЗ — «Гронинген». Этот матч пройдет в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — АЗ . Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.70, а победа гостей идёт по коэффициенту 8.00.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.10.

Форма команд

АЗ идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого нидерландского коллектива 29 баллов. У команды девять побед, две ничьих и шесть поражений. АЗ забил 34 гола и пропустил 23 мяча. В последних встречах коллектив показал себя с хорошей стороны, у клуба победа над «Виллем II», а также три очка в игре с «Аяксом» и победный поединок против «Спарты».

«Гронинген» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 19 баллов. У команды четыре победы, семь ничьих и шесть поражений. Всего клуб забил 20 голов и пропустил 26 мячей в чемпионате Нидерландов. В последних встречах коллектив играет не лучшим образом — поражение от «Хераклеса», а также ничейный исход в игре с «Фейеноордом» и еще одна ничья в матче против «Зволле».

Информация для ставок

«Гронинген» проиграл всего один матч из последних пяти

АЗ не проигрывает вот уже девять матчей подряд

не проигрывает вот уже девять матчей подряд У «Гронингена» семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз