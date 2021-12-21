«АЗ Алкмар» — «Гронинген». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (21.12.2021)

21 декабря 2021 года состоится поединок АЗ — «Гронинген». Этот матч пройдет в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
|
1 : 0
завершен
21 декабря 2021, 23:00
вторник
Ставки букмекеров
Фаворит матча — АЗ. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 4.70, а победа гостей идёт по коэффициенту 8.00.
В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.10.
Форма команд
АЗ идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого нидерландского коллектива 29 баллов. У команды девять побед, две ничьих и шесть поражений. АЗ забил 34 гола и пропустил 23 мяча. В последних встречах коллектив показал себя с хорошей стороны, у клуба победа над «Виллем II», а также три очка в игре с «Аяксом» и победный поединок против «Спарты».
«Гронинген» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 19 баллов. У команды четыре победы, семь ничьих и шесть поражений. Всего клуб забил 20 голов и пропустил 26 мячей в чемпионате Нидерландов. В последних встречах коллектив играет не лучшим образом — поражение от «Хераклеса», а также ничейный исход в игре с «Фейеноордом» и еще одна ничья в матче против «Зволле».
Информация для ставок
- «Гронинген» проиграл всего один матч из последних пяти
- АЗ не проигрывает вот уже девять матчей подряд
- У «Гронингена» семь пропущенных мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.90. АЗ и «Гронинген» могут забить много голов в очной встрече, это свойственно чемпионату Нидерландов, здесь всегда царствовал атакующий футбол.