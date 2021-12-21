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«Хераклес» — «Камбюр». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (22.12.2021)

21 декабря 2021, 17:40

«Хераклес» примет «Камбюр» в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Хераклес
Камбюр
1 : 1
завершен
22 декабря 2021, 22:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.863.57
Мелбет 1.88 3.90 3.88

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Хераклес». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа гостей в 3.40.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Хераклес» идет в нынешнем сезоне на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба 17 баллов. У команды пять побед, два ничейных результата и десять поражений. Всего у «Хераклеса» 20 забитых и 25 пропущенных голов. В последних встречах клуб выиграл у «Гронингена» (4:2), уступил «Витессу» (2:1) и проиграл «Херенвену» (0:1).

«Камбюр» идет на восьмой позиции в турнирной таблице. У этого клуба 27 баллов. Коллектив выиграл девять матчей, ни разу не играл вничью и проиграл восемь поединков. «Камбюр» забил 31 гол и пропустил 38 мячей в чемпионате Нидерландов. В последних встречах «Камбюр» уступил «Херенвену» (1:2), а также победил «Виллем II» (3:1) и проиграл «Витессу» (1:6).

Информация для ставок

  • «Камбюр» проиграл три матча из последних пяти
  • «Хераклес» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Камбюра» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «тотал забитых мячей больше 2.5» по коэффициенту 1.65. Одна из команд точно сможет забить нужное количество мячей. В чемпионате Нидерландов даже аутсайдеры забивают много, поэтому такая ставка может сыграть.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.72 1.74 2.10
Мелбет 2.23 1.73
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Gahi
Gahi
22 декабря 2021 в 00:48
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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