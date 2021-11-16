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Нидерланды — Норвегия. Прогноз матча квалификации на ЧМ-2022 (16.11.2021)

16 ноября 2021, 17:11

Заключительный тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Норвегии сыграет на выезде с Нидерландами. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Нидерланды
Норвегия
2 : 0
завершен
16 ноября 2021, 22:45
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.727.70
Фонбет 1.47 4.70 7.00
Мелбет 1.48 4.62 7.18
1XBET 1.47 4.54 8.60
BetBoom 1.42 4.34 8.29

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу 1.45. Поверить в успех Норвегии можно по коэффициенту 6.9. Ничейный результат котируется цифрой 5.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 2.07. На ТМ 3 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.81.

Форма команд

Сборная Норвегии имеет шансы на выход из группы в случае победы в предстоящем поединке. Сейчас коллектив идет на третьем месте с 18 очками и уступает Турции по дополнительным показателям. Тренерскому штабу придется параллельно следить за матчем прямых конкурентов, где будет решаться судьба первых двух мест. В последних двух поединках Норвегия сыграла вничью с Латвией (0:0) и обыграла Черногорию (2:0).

Нидерланды сами себе усложнили ситуацию в группе и теперь в случае поражения в игре с Норвегией могут остаться за бортом ЧМ-2022, который уже через год пройдет в Катаре. Коллектив набрал 20 очков после девяти туров и обязан выигрывать, если хочет получить прямую путевку на турнир. В прошлой встрече Нидерланды не смогли обыграть Черногорию (2:2), а ранее разгромили Гибралтар (6:0).

Информация для ставок

  • Нидерланды выиграли четыре из пяти последних матчей с Норвегией
  • Норвегия уступила только в одном матче из десяти последних на выезде во всех турнирах
  • В 9 из 10 последних домашних матчей Нидерланды забивали не менее двух мячей
  • Шесть из семи поединков между сборными закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Нидерланды понимают важность предстоящего матча и приложат все усилия, чтобы не повторить неудачи прошлых годов, где команде не удавалось пробиться в финальную стадию турниров. Рекомендуем сделать ставку на победу Нидерландов с форой (-1) по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.72 1.29 2.34 1.64 1.79 2.09
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 1.08 8.58
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Все комментарии
qeuhjjyd5rtb
qeuhjjyd5rtb
16 ноября в 17:37
Нидерланды одержит победу.
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