Нидерланды — Украина. Прогноз на матч Евро-2020 (13.06.2021)

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сегодня, 01:05

В первом круге группового этапа чемпионата Европы нас ожидает игра Нидерландов и Украины. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет явным фаворитом встречи является сборная Нидерландов. На её победу коэффициент составляет 1.65, на победу украинцев можно поставить по коэффициенту 5.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.74. Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.22.

Форма команд

Сборная Нидерландов подходит к турниру с определенными кадровыми проблемами, несколько лидеров не помогут команде на поле, но у Франка де Бура достаточно боевой коллектив, который по-прежнему является фаворитом этой группы и будет прилагать все силы, чтобы выйти в плей-офф с первого места.

Украинская сборная удивила всех в квалификации на этот турнир и явно хочет продолжать удивлять. В отборе команда заняла первое место, потеснив грозную Португалию, и теперь спустя время готова бороться с Нидерландами за лидерство в группе. У коллектива также есть кадровые потери, но Андрей Шевченко нашел, кем компенсировать утраты и закрыть проблемные позиции.

Информация для ставок

В последних шести играх Украина четыре раза сыграла вничью и два раза выиграла

Беспроигрышная серия Нидерландов составляет четыре матча

Предыдущая очная встреча закончилась ничьей (1:1)

Шесть из девяти последних поединков голландцев завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает очень интересный матч, где сразятся две очень качественные сборные. У каждой есть своя философия и стиль игры. Сборная Нидерландов будет иметь преимущество и контролировать мяч, но и украинцы способны удивлять. Украина может забить гол в ворота своих соперников, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.22.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.73 на победу сборной Австрии над сборной Северной Македонии.