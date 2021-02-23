«Ним» — «Лорьян». Прогноз на матч чемпионата Франции (24.02.2021)

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сегодня, 06:43

«Ним» и «Лорьян» сыграют в рамках перенесённого матча 21-го тура Лиги 1. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в этой игре букмекеры считают «Лорьян». Сделать ставку на победу гостей БК Фонбет предлагает с коэффициентом 2.52. Шансы «Нима» взять три очка оцениваются в 2.94, а ничья котируется в 3.60.

На результативность в этой игре букмекер предложил равноценные котировки: тотал меньше (2,5) голов – 1.93, больше – 1.93.

Форма команд

«Ним» одержал две победы подряд в чемпионате Франции. С одинаковым счетом 2:0 команда обыграла в гостях «Дижон» и дома «Бордо». Шесть набранных очков дали возможность «красно-белым» приблизиться к зоне переходных матчей, где пребывает их предстоящий соперник.

«Лорьян» по итогам прошлого тура Лиги 1 прервал серию без поражений, которая длилась шесть матчей, включая один поединок в кубке ( ФК «Париж» 2:1). «Мерлузовые» не смогли взять очки в домашнем противостоянии с лидером чемпионата «Лиллем» (1:4).

Впервые в этом сезоне соперники встретились в 14-м туре. Тогда «Лорьян» с крупным счетом 3:0 победил «Ним». Перед этим соперники последний раз встречались в сезоне 2017/2018 во второй лиге. Тогда два «Ним» был дважды сильней – 2:1 в гостях и 1:0 дома.

Информация для ставок

«Ним» забивал и пропускал голы в трех из пяти последних матчей на своем поле

«Лорьян» забивал и пропускал голы в четырех предыдущих гостевых поединках

Ставка на ОБЗ прошла в двух из трех последних очных встреч команд на поле «Нима»

Прогноз

«Ним» и «Лорьян» являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Учитывая важность предстоящей игры, стоит ожидать от команд активных действий в атаке.

В связи с тем, что хозяева и гости стабильно допускают ошибки в обороне, предлагаем взять ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.76 в БК Фонбет.