«Ним» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (28.02.2021)

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сегодня, 12:30

«Ним» и «Нант» сыграют в 27-м туре чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 28 февраля на стадионе «Стад де Костьер».

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в этой игре букмекеры считают «Нант». Сделать ставку на победу гостей БК Фонбет предлагает с коэффициентом 2.43. Шансы «Нима» одержать победу оцениваются в 3.15, а ничья отмечена котировкой 3.48.

Согласно линии, которую предложил букмекер, матч получится «низовым». Поставить на тотал меньше 2,5 голов можно за 1.81, больше – 2.16.

Форма команд

«Ним» превосходно провел три последних матча в чемпионате Франции. Команда одержала победы над «Дижоном» (2:0), «Бордо» (2:0) и «Лорьяном» (1:0), показав надежную игру в защите. Благодаря этим успехам «Ним» впервые за долгое время покинул зону прямого вылета и поднялся на 17-е место в турнирной таблице.

«Нант» сейчас показывает неутешительные результаты. Из-за затяжной серии неудач «канарейки» опустились на 18-е место, которое они разделяют с «Лорьяном». Поправить положение команда смогла по итогам двух прошлых туров, в которых она набрала четыре из шести возможных очков. После гостевой победы над «Анже» (3:1), клуб разделил очки с «Марселем» в домашней встрече (1:1).

Дебютная встреча соперников в этом чемпионате припала на второй тур. Тогда «Нант» добился трудовой победы на своем поле (2:1).

Информация для ставок

· «Ним» не пропускал голы в трех последних матчах Лиги 1

· «Нант» выиграл только один из восьми предыдущих матчей в чемпионате

· «Ним» не проигрывал в четырех из пяти прошлых домашних поединков с «Нантом»

Прогноз

Для «Нанта» предстоящий матч обещает быть очень тяжелым. «Ним» набрал отличную форму и особенно надежно действует в защите. Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку на двойной шанс хозяев (1Х) с коэффициентом 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.