«Норвич» — «Ковентри»: прогноз на матч Кубка Англии (09.01.2021)

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09 января 2021, 09:37

«Норвич» принимает «Ковентри» в рамках Кубка Англии. Увидим ли мы интригу в этом противостоянии или хозяева все же уверенно победят?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет больше склоняется к тому, что «Норвич» сумеет шагнуть дальше. Котировка на их победу 1,77, ничья доступна на значении 3,74, а триумф «Ковентри» можно заиграть за 4,60. Тотал в этом поединке находится на значении 2,5 мяча. Большое доступно за 1,87, а меньше за 2,03.

Форма команд

«Норвич» является лидером Чемпионшипа. Команда весьма неплохо выступает в последних встречах, делая ставку на оборонительную игру. В прошлом туре «Норвич» сумел переиграть «Барнсли» (1:0). Отрыв от ближайшего соперника в турнирной таблице составляет четыре очка.

«Ковентри» идет на 16-м месте в Чемпионшипе. Сложно команде претендовать на что-то серьезное. На текущий момент необходимо прибавлять, иначе зацепиться за место на повышение в классе будет невозможно еще до завершения регулярного чемпионата. Тут хотя бы попробовать избежать борьбы за вылет. «Ковентри» в прошлом туре сумел обыграть «Миллуол» (2:1).

Информация для ставок

• «Норвич» не проигрывает в десяти последних домашних играх

• «Ковентри» уступил в шести из 10 последних выездных поединков

• «Норвич» пропустил пять мячей в 10 последних домашних встречах

• В трех последних официальных встречах этих команд зафиксированы следующие результаты – две ничьи и победа «Норвича»

Прогноз

Мы считаем, что не удастся в этом поединке игре раскрыться, так как уж слишком велика их нацеленность на оборонительную формацию игры, а продолжить борьбу в Кубке Англии хотят оба клуба. Ожидаем большое количество борьбы на футбольном поле и минимум моментов для взятия ворот. Предлагаем ставку на тотал меньше 2,5 мячей с котировкой 1,87 в букмекерской конторе Мелбет.