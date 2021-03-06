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«Норвич» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

06 марта 2021, 03:08

«Норвич» дома сыграет с «Лутон Тауном» в рамках 35-го тура английского Чемпионшипа. Хозяева очень хотят вернуться в АПЛ спустя год после вылета и делают всё возможное, чтобы выполнить свою главную задачу. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.598.85
Fonbet Live! 1.02 20.00 100.00
Лига ставок 1.33 5.00 8.60

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Норвич», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.44. Ставка на победу «Лутон Тауна» представлена коэффициентом 7.80, ничейный исход оценивается в 4.70.

Форма команд

«Норвич» — лидер текущего сезона Чемпионшипа. В активе команды 73 очка. Клуб находится на первом месте в таблице. В этом сезоне «Норвич» выиграл 22 поединка, 7 раз сыграл вничью и проиграл в 5 матчах. Команда забила 48 мячей и пропустила 25. В последних матчах «Норвич» стабильно набирает по 3 очка.

«Лутон Таун» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 44 баллов. Команда выиграла 12 матчей, 8 раз сыграла вничью и проиграла 13 поединков. Клуб забил 28 мячей и пропустил 37 голов. В нынешнем сезоне «Лутон Таун» запомнился только благодаря выступлению в Кубке Англии против «Челси» (1:3), в чемпионате у этой команды всё буднично, она продолжает бороться за выживание и пока неплохо справляется со своей задачей.

Информация для ставок

  • «Норвич» победил в пяти матчах кряду
  • «Лутон Таун» выиграл два из последних пяти матчей
  • «Норвич» пропустил всего один гол в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что победит «Норвич» плюс ТБ (2.5), с коэффициентом 2.26. Также можно сделать ставку на то, что гол будет забит с 61 по 75 минуту, по коэффициенту 2.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.598.85
Fonbet Live! 1.02 20.00 100.00
Лига ставок 1.33 5.00 8.60
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
06 марта в 10:14
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Лутон Таун».
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