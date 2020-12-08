«Норвич» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.12.2020)

1607389028

вчера, 03:57

«Норвич» пока еще продолжает удерживать лидерство в Чемпионшипе. «Ноттингем Форест» находится внизу турнирной таблицы. Сумеют ли гости зацепиться за очки?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Норвич» фаворитом встречи. Коэффициент на их победу равен 1,77, ничья представлена коэффициентом 3,84, а вот триумф гостей — 4,70.

Что касается результативности, то тотал выставлен на отметке 2,5 мяча. Коэффициент на меньше — 1,92, а больше отмечен котировкой 1,98.

Форма команд

«Норвич» является лучшей командой Чемпионшипа, но у клуба сейчас серьезные проблемы. Десять игроков находятся в лазарете. В последних встречах всё сложнее команде претендовать на набранные очки. В последних трех поединках удалось победить только один раз.

«Ноттингем Форрест» не побеждает на протяжении уже пяти поединков кряду. Это привело к тому, что клуб опустился на 21-ю позицию в Чемпионшипе. Постепенно лазарет команды пустеет, что должно помочь улучшить результаты. В прошлом туре ничего не удалось противопоставить лидеру «Редингу» (0:2).

Информация для ставок

До этого матча команды трижды встречались в 2018 году. Две ничьи и одна победа на счету «Норвича»

«Норвич» проиграл 2 из 10 последних домашних матчей

«Ноттингем Форест» проиграл 8 из 10 последних выездных поединков

Прогноз

Постепенно «Ноттингем Форест» должен начать прибавлять. У команды пустеет лазарет, а «Норвичу» всё труднее набирать очки из-за большого количества травмированных игроков.

Ожидаем некую борьбу и интригу. Мы считаем, что гости способны зацепиться за набранные очки. Предлагаем в БК Мелбет сыграть победу «Ноттингем Форест» с учетом форы в (+1) мяч, чтобы немного подстраховать свой выбор. Гостям очень нужны очки, они уже близки к зоне вылета. А у хозяев сейчас нет возможности для качественной ротации.