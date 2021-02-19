«Норвич» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.02.2021)

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вчера, 18:05

«Норвич» сыграет против «Ротерхэма» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Поединок состоится 20 февраля 2021 года. На игру «Норвича» приятно смотреть в этом сезоне, клуб очень хочет вернуться в АПЛ и делает для этого всё, что в его силах. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом данного противостояния является «Норвич», на его победу можно поставить за коэффициент 1.56. Ничейный исход оценивают в 4.10, а победу «Ротерхема» — в 6.60.

Форма команд

«Норвич» является лидером Чемпионшипа, в активе у клуба 61 очко. Эта команда забила 41 мяч и пропустила 24 гола. «Норвич» неплохо играет в последних матчах, но всё же в игре клуба прослеживается неуверенность. Команда находится на правильном пути, но пока не может штамповать победу за победой. Поединок против «Ротерхэма» является отличным шансом заработать три балла, самое главное, чтобы «Норвич» помнил о своем месте в Чемпионшипе и продолжал работать.

«Ротерхэм» находится на 21-й строчке в турнирной таблице, у клуба 29 пунктов в активе. В нынешнем сезоне эта команда забила 33 мяча и пропустила 39 голов. Последние матчи с участием «Ротерхэма» сложно оценивать, команда не знает, что такое стабильность. После побед сразу же приходят поражения, также они чередуются с ничьими. «Норвич» может не испытать никаких проблем с «Ротерхэмом» и переиграть этот клуб не напрягаясь.

Информация для ставок

«Норвич» не проигрывал в четырех из последних пяти матчей

«Ротерхэм» выиграл два матча из последних пяти

«Норвич» не забивал в трех из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что «Норвич» победит в один мяч или будет ничейный исход за коэффициент 1.92.