«Норвич» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (20.11.2021)

«Норвич» сыграет против «Саутгемптона» в рамках 12-го тура АПЛ. Этот поединок состоится на стадионе «Карроу Роуд» в Норвиче. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
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2 : 1
завершен
20 ноября 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Саутгемптон». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.60 и на победу хозяев по коэффициенту 3.70.
В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Норвич» в этом сезоне совсем не впечатляет. Команда замыкает турнирную таблицу АПЛ с пятью баллами в активе. У команды одна победа, две ничьих и восемь поражений. Английский клуб забил всего пять голов и пропустил 26 мячей. В последних поединках «Норвич» выиграл у «Брентфорда», а также проиграл «Лидсу» и «Челси».
«Саутгемптон» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ. У команды 14 баллов. Клуб выиграл три поединка, пять раз играл вничью и проиграл в трех матчах. «Святые» забили десять мячей и пропустили 12 голов. В последних матчах «Саутгемптон» обыграл «Астон Виллу», а также выиграл у «Уотфорда» и сыграл вничью с «Бернли».
Информация для ставок
- «Саутгемптон» выиграл три матча из последних пяти
- «Норвич» выиграл один матч из последних пяти
- У «Саутгемптона» три забитых мяча в трех последних поединках
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на победу «Саутгемптона» и общий тотал больше 1.5 по коэффициенту 2.50. «Святые» — фавориты этого поединка, они будут играть на победу и наверняка захотят забить как можно больше мячей. Хозяева выиграли в этом сезоне всего один раз, они вряд ли представляют угрозу для своего соперника.