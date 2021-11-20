«Норвич» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (20.11.2021)

1637414782

20 ноября 2021, 16:26

«Норвич» сыграет против «Саутгемптона» в рамках 12-го тура АПЛ . Этот поединок состоится на стадионе «Карроу Роуд» в Норвиче. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Саутгемптон». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.60 и на победу хозяев по коэффициенту 3.70.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Норвич» в этом сезоне совсем не впечатляет. Команда замыкает турнирную таблицу АПЛ с пятью баллами в активе. У команды одна победа, две ничьих и восемь поражений. Английский клуб забил всего пять голов и пропустил 26 мячей. В последних поединках «Норвич» выиграл у «Брентфорда», а также проиграл «Лидсу» и «Челси».

«Саутгемптон» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ . У команды 14 баллов. Клуб выиграл три поединка, пять раз играл вничью и проиграл в трех матчах. «Святые» забили десять мячей и пропустили 12 голов. В последних матчах «Саутгемптон» обыграл «Астон Виллу», а также выиграл у «Уотфорда» и сыграл вничью с «Бернли».

Информация для ставок

«Саутгемптон» выиграл три матча из последних пяти

«Норвич» выиграл один матч из последних пяти

У «Саутгемптона» три забитых мяча в трех последних поединках

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на победу «Саутгемптона» и общий тотал больше 1.5 по коэффициенту 2.50. «Святые» — фавориты этого поединка, они будут играть на победу и наверняка захотят забить как можно больше мячей. Хозяева выиграли в этом сезоне всего один раз, они вряд ли представляют угрозу для своего соперника.