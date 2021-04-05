«Ноттингем Форест» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

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вчера, 10:15

«Ноттингем Форест» примет КПР на своем поле в рамках 40-го тура Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния является «Ноттингем Форест». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.55. Также букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу КПР по 2.85, а на ничью по 3.20.

Форма команд

В этом сезоне «Ноттингем Форест» набрал 45 баллов и расположился на 16-й строчке. В прошлом веке этот клуб был одним из самых ярких в старом формате Лиги чемпионов, также «Ноттингем» был грозой топ-команд. Сейчас все изменилось, команда сражается за выживание во втором по силе дивизионе Англии. Клуб выиграл 11 матчей, 12 раз играл вничью и проиграл 16 встреч. В активе команды 31 забитый и 38 пропущенных мячей. В последних поединках «Форест» не показывает хорошей игры, поэтому регулярно теряет очки.

КПР мечтает о возвращении в АПЛ , но пока ничего не может сделать для того, чтобы воплотить мечты в реальность. Клуб набрал 53 балла и расположился на 12-й строчке. В активе команды 14 побед, 11 ничьих и 13 поражений. КПР забил 42 мяча и пропустил 43 гола. В последних играх у КПР получается хорошо играть, клуб часто набирает очки и показывает достойный футбол.

Информация для ставок

● КПР не проигрывает три игры кряду

● У «Ноттингема» одна победа в последних пяти матчах

● КПР забил восемь мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.88. Также можно поставить на то, что здесь будет ничья или победа КПР по 1.50.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Мидлсбро» — «Уотфорд».