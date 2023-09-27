«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (30.09.2023)

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вчера, 13:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.32. Поставить на «Бернли» можно по 9.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» имел проблемы в АПЛ на старте сезона, но понемногу команда их решает и очень хочет вернуться в группу лидеров. Сейчас «сороки» только восьмые с девятью баллами, но домашний поединок с новичком АПЛ дает им хороший шанс поправить турнирное положение. В прошлом матче АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» разгромил на выезде «Шеффилд Юнайтед» (8:0), а ранее в Лиге Чемпионов сыграл вничью с «Миланом» (0:0).

«Бернли» пока не может привыкнуть к АПЛ вновь и за пять туров команда набрала всего один балл. Такие результаты не могут удовлетворять никого из поклонников клуба, поэтому необходимы серьезные изменения. В предстоящей игре шансов у хозяев зацепиться хотя бы за ничью откровенно мало. В последнем туре АПЛ «Бернли» минимально проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), а в кубке английской лиги разгромил на выезде «Солфорд» (4:0).

Информация для ставок

«Бернли» забивал в семи из десяти последних поединках во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл лишь в трех встречах из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «сорок»

Прогноз

«Ньюкасл Юнайтед» гораздо увереннее и мощнее своего оппонента, а преимущество домашнего стадиона только добавляет шансов на успех. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.