Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (30.09.2023)

вчера, 13:55
Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 1.32. Поставить на «Бернли» можно по 9.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.325.869.52
Лига Ставок 1.33 5.80 9.40

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» имел проблемы в АПЛ на старте сезона, но понемногу команда их решает и очень хочет вернуться в группу лидеров. Сейчас «сороки» только восьмые с девятью баллами, но домашний поединок с новичком АПЛ дает им хороший шанс поправить турнирное положение. В прошлом матче АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» разгромил на выезде «Шеффилд Юнайтед» (8:0), а ранее в Лиге Чемпионов сыграл вничью с «Миланом» (0:0).

«Бернли» пока не может привыкнуть к АПЛ вновь и за пять туров команда набрала всего один балл. Такие результаты не могут удовлетворять никого из поклонников клуба, поэтому необходимы серьезные изменения. В предстоящей игре шансов у хозяев зацепиться хотя бы за ничью откровенно мало. В последнем туре АПЛ «Бернли» минимально проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), а в кубке английской лиги разгромил на выезде «Солфорд» (4:0).

Информация для ставок

  • «Бернли» забивал в семи из десяти последних поединках во всех турнирах
  • «Ньюкасл Юнайтед» проиграл лишь в трех встречах из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победой «сорок»

Прогноз

«Ньюкасл Юнайтед» гораздо увереннее и мощнее своего оппонента, а преимущество домашнего стадиона только добавляет шансов на успех. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.37 1.23 2.58 1.54 2.04 1.85
Лига Ставок 2.53 1.53 2.02 1.82
Все комментарии
Mekail
Mekail
вчера в 15:00
Двух мнений быть не может, но домашний Ньюкасл пока непобедим.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 