«Олимпиакос» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)

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вчера, 04:44

Чтобы продолжить свое выступление в еврокубках в этом сезоне, «Олимпиакос» должен обыгрывать «Порту». Каковы шансы на успех хозяев в предстоящем поединке?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити знакомит нас с котировками на этот поединок. Победа «Олимпиакоса» представлена коэффициентом 1,84, ничейный результат можно сыграть за 3,68, а вот успех гостей — 4,80.

Аналитики БК Бетсити не верят в большое количество забитых мячей. Тотал представлен в классическом варианте 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,25, а меньше за 1,72.

Форма команд

«Олимпиакос» должен набрать хотя бы какие-то очки в игре с «Порту», если «Манчестер Сити» обыграет «Марсель», и тогда команде из Греции удастся финишировать на третьей позиции группы С.

«Порту» уже гарантировал себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Наверняка мы увидим определенные эксперименты в действиях команды, но стоит учесть тот факт, что суммы призовых в ЛЧ более чем солидные, поэтому будет весьма интересно наблюдать за тем, что же решит главный тренер Сержиу Консейсау. В чемпионате Португалии дела у команды идут неплохо. На третьей позиции находятся «драконы» с отставанием от лидера в четыре очка.

Информация для ставок

Между собой команды встречались семь раз. «Олимпиакос» выиграл три поединка. Все из них прошли на домашней арене команды

«Олимпиакос» выиграл 9 из 10 последних домашних встреч

«Порту» выиграл 6 из 10 последних выездных поединков

Прогноз

«Олимпиакос» выглядит фаворитом предстоящего поединка. Игра команды сбалансирована во всех линиях, и в Греции она может претендовать на успех в матче практически против любого соперника. «Порту» не всегда убедителен в обороне собственных ворот. Это шанс для хозяев набрать очки и получить весомые шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Играем победу «Олимпиакоса» с коэффициентом 1,84 в букмекерской конторе Бетсити.

С прогнозом на матч «Манчестер Сити» — «Марсель» можно ознакомиться по ссылке.